施宇琪選美後遭樓下看更網暴感害怕 袁文靜問Bob「包含」意思：下次會注意
林盛斌（Bob）、2025年港姐亞軍施宇琪（Angela）、季軍袁文靜（Jane）齊齊為TVB綜藝節目《攻你上大學》擔任主持，袁文靜早前謝謝Professor Bob的包含鬧出笑話，而施宇琪則遭屋苑看更在網上攻擊而感到害怕，二人出席活動後接受傳聞訪問回應事件。
袁文靜日前在Bob的社交平台帖文下留言：「謝謝Professor Bob的包含，我們會繼續努力。」Bob回應她：「包含！講真，我真係冇做呢樣嘢嘅」袁文靜受訪時表示：「我用語音輸入法沒看那麼多，下次會注意。」被問到知不知道包含的意思？她回答：「我現在知道了，今天問了Bob。」
施宇琪於選美後知名度提升，同時亦遭受Hater出言攻擊，她謂：「原來真的會有這麼惡毒的人存在，有時人生活的不太開心便這樣發洩，如果能令對方發洩也代表着我有存在的作用，希望他生活的更好。」不過她從其中一位Hater的大頭照片中認出是屋苑看更而感到害怕，「我樓下的看更有攻擊我，每天都會看見他，當時很害怕，最後屋苑亦有處理這件事。」
