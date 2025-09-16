施政報告今發表 李家超︰主軸圍繞經濟及民生

行政長官李家超 施政報告

新一份施政報告今日發表，行政長官李家超昨於行會前預告，今年的施政報告封面繼續沿用綠色，冀延續香港的繁榮活力。他指，《施政報告》提出短、中、長政策，政府會落實《施政報告》的理念：深化改革，心繫民生，發揮優勢，同創未來，主軸環繞經濟和民生。

李家超指，綠色代表活力和延續性，使用綠色作為封面代表對香港的繁榮活力會延續下來，一年又一年的向前邁進，邁向更美好的明天的期盼。是次報告主題「深化改革，心繫民生，發揮優勢，同創未來」，及環繞在經濟和民生的主軸，他指這是體現其施政多年的理念，均為發展經濟、改善民生。

李家超又表示，團隊為編寫《施政報告》，共進行了逾40場諮詢會，亦走進社區與不同人士直接交流見面；最終從不同渠道收到超過10,100份意見書，他向提供意見的市民和組織表示感激，又指將會與團隊在報告發表後，向不同媒體或組織解說政策，希望大家支持。

消息：政府拆牆鬆綁招產業進北都

北部都會區是香港未來發展的新引擎，有消息稱，今年施政報告其中一個重點，為加快發展北都；政府將拆牆鬆綁，精簡規劃及行政等流程，以便利產業進駐。據了解，當局接獲內地及海外不同企業表示有興趣落戶北都，如有企業急於進駐香港，當局建議可考慮北都範圍現有工業用地或先落戶科學園及數碼港等，其後才搬進北都產業用地。消息透露，北都產業用地用途具彈性，亦可以不同模式批出。若透過招標，可採取「雙信封制」，即同時考慮地價及其他有關因素；當局亦可考慮選取特定行業「有限度投標」，亦不排除「直接批地」。

施政報告文本 民政諮詢中心索取

報告內容於今早揭曉，李家超將於今早11時在立法會宣讀《2025年施政報告》內容，在下午3時30分在政府總部舉行記者會回答傳媒提問，於晚上7時出席《行政長官2025年施政報告》電視論壇節目，並於明日上午8時出席《行政長官2025年施政報告》聯合電台節目。報告全文將會在行政長官完成發言後在網頁發放；而該文本及相關刊物則會在民政事務總署轄下20個民政諮詢中心公開派發；其重點簡介的單張亦可在全港16座政府辦公大樓，7間主要公共圖書館、61個公共屋邨商場等地點索取。

施政報告 行政長官 李家超

