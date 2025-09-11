施政報告前瞻｜吉隆坡今年內新設經貿辦 有助兩地加強合作(高詩敏報道)

【Now新聞台】消息指，今年施政報告將會提到今年內在馬來西亞吉隆坡設立新的經貿辦。多個商會代表認為是好消息，吉隆坡是東盟的重要樞紐，開設經貿辦有助引入外國企業和香港企業到外地發展。

行政長官李家超前年率團與特區政府官員及工商、金融服務等界別的代表，訪問馬來西亞等東盟國家，李家超其後提到將會在吉隆坡設立經貿辦。消息指，施政報告將會提出這個經貿辦在今年內就會設立，未來亦計劃在拉丁美洲和中亞開設。

總商會立法會代表林健鋒認為是好消息，認為世界經濟、政治環境複雜，香港工商界過往依賴美國市場，面對關稅等問題，香港應將部分生產轉移陣地到東盟及中東等開設新經貿辦，有助兩地加強合作。

立法會議員(商界第一)林健鋒：「吉隆坡都是處於馬來西亞中心點，亦是東盟一個很重要的樞紐。吉隆坡還有一個好處，就是馬來西亞華僑主要是講廣東話。我們現在已有15間國際級實驗室，近日亦有馬來西亞朋友查詢，他們都在較熱的地方如何利用太陽能轉化為能源，他們是很有興趣的，我最近亦接觸到數個工業方面，他們希望找一些香港公司合作。」

廠商會立法會代表吳永嘉表示，馬來西亞是一帶一路沿線國家，相信設立經貿辦後有助外國企業引進來和香港企業走出去。

立法會議員(工業界第二)吳永嘉：「傳統外銷市場，例如歐美國家，他們的經濟都普普通通，而他們與內地及香港做生意的意願亦不太強，因為他們很保護主義，在這個艱難時刻，特區政府開拓一些新的經貿辦，能幫助香港的商家走出去，亦可以引進外資投資。」

他又認為馬來西亞華人文化很強，與香港環境相似，相信經貿辦成立後會有更多考察團，幫助香港產品外銷。

