「崩牙駒」與14K被聯合國報告點名 涉跨境博彩與詐騙
施政報告前瞻｜據悉推動「跳島遊」和遊艇旅遊 業界：獨有地質公園足以吸客(李馨萍報道)
【Now新聞台】新一份施政報告即將出爐，據了解政府將進一步推動生態旅遊和遊艇旅遊，包括要業界去研究「跳島遊」。
海天一色、水清沙幼，這裡不是沖繩，也不是峇里島，而是香港「後花園」西貢。
這些六角形岩柱的覆蓋面積估計超過100平方公里，是1.4億年前超級火山爆發形成的地質奇觀
有生態旅遊旅行社推出導賞團，由專業導遊及教練帶旅客從不同角度欣賞這個屬於香港的獨特景色。有旅客更慕名而來，專程帶小朋友來香港觀賞六角形岩柱和海蝕洞。曹小姐
深圳旅客曹小姐：「我覺得人還是要回歸大自然，一見到大自然，就覺得全身都放鬆，所有壓力就放下來。這裡的環境保護得特別好，特別乾淨，一點垃圾都沒有看到，我們還看到海膽，說明這裡的海水非常好。」
法國旅客Severine：「這是個一流的體驗，這是香港的另一面。岩石很令人驚艷，我們可以進入一些洞穴，非常好。」
想玩得刺激一些，可以參加綑邊遊等深度項目，戴好頭盔、穿好救生衣，就可以跳進海中，游泳穿越海蝕洞。
消息指，今年施政報告會提出發展生態旅遊建議路線。有業界人士認為，政府推廣生態遊是好事，但同時都要有規管，推廣的亦不應只是南丫島、長洲等外島。
生態旅遊旅行社負責人林樂儀：「我們都未必夠泰國清，但我們唯一一樣人家沒有、我們有的東西，就是地質公園、就是我們的六角柱石。政府要真的很清楚香港的獨特性是甚麼，否則單純發展外島旅遊，最後發現人們都不來，為甚麼？就是因為你不是在推廣人們必來的東西。」
香港三面環海，有263個島嶼和1180公里的海岸線，除了在郊區跳島遊，在市區都可以坐船出海玩。據了解，今年施政報告亦會推動遊艇旅遊。有業界人士認為，除了泊位，還要有足夠配套支持，才可以吸引高端旅客。
香港遊艇業總會主席周基倫：「紅磡始終在市區，很多地方沒有這種東西，這變了是香港的優勢，可以帶動更多人接觸遊艇。去逛街，可能店舖都差不多，但遊艇遊是很獨特。我們可能在銅鑼灣或者香港仔過去泊船上岸，吃飯、玩一天。」
周基倫建議政府成立一個委員會，專門與業界持續商討推動遊艇旅遊的可行措施。
#要聞
其他人也在看
日本溫泉排行榜｜Rakuten Travel 2025上半年結果出爐！即睇日本最強6大溫泉住宿
Rakuten Travel最新公布「2025年上半年溫泉排行榜」，由住宿人數統計得出最受歡迎的溫泉地與酒店。排行榜由關東至九州都有，榜首是關東人後花園的熱海溫泉的網代松風苑酒店，還有江戶武士風、歐式城堡、溫泉獨立楝等等，為大家入秋後的秋日溫泉之旅作準備。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港快運日本二線城市航線再縮水！靜岡航線10月暫停、小松金澤航線停運2個月
如果計劃飛往靜岡泡溫泉、或到小松欣賞雪景，可能要重新安排行程了。繼早前暫停熊本、鹿兒島、米子及德島等航線後香港快運近日宣布，將暫停兩條飛往日本二線城市的航線，令原本已不多的選擇再度減少。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 1 天前
餐飲寒冬｜翡翠拉麵小籠包連執兩間！ 德福、新城市廣場租約到期 下周一同時結業
本港餐飲業持續寒冬，結業潮仍未完，連鎖集團亦在縮減規模的現象。翡翠餐飲集團在社交平台宣佈，位於九龍灣德福廣場及...BossMind ・ 1 天前
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架
全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」AASTOCKS ・ 1 天前
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅
《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 13 小時前
警方：上半年957名專上學生被騙 內地生遇電騙平均損失達83萬 25歲「港漂」碩士生痛失近1,100萬
警方公布，今年首七個月共接獲24,644宗騙案，損失金額共約43.4億元。以累積數字計算，今年的整體騙案升幅有放緩趨勢，累計損失金額較去年同期減少15.6%。AASTOCKS ・ 1 天前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 12 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 1 天前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 1 天前
CD復古回朝，BEAMS水滴藍CD機登場！重拾「旋轉的浪漫」，找回那些年光碟的魔力
還記得那些年我們收集的CD嗎？BEAMS RECORDS最新推出的「Clear Portable CD Player」簡直是復古控的夢幻逸品！Yahoo Style HK ・ 1 天前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 1 天前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！Yahoo Style HK ・ 1 天前
自助餐突發一折！美麗華酒店Yamm多款自助餐快閃優惠 人均$70起歎榴槤盛宴、京式片皮鴨、即開生蠔
美麗華酒店Yamm的超精彩優惠千萬別錯過！9月12日中午十二點在KKday快閃搶低至1折優惠！九月限定榴槤盛宴下午茶，任食馬來西亞榴槤千層蛋糕、榴槤奶油泡芙等香甜美點，人均僅需$70起，1折就能暢享「水果之王」的濃郁滋味；平日自助午餐也推出買一送一、周末自助午餐買二送二，星馬尋味、喜越之泰、港式味力、韓臺風味盛宴4大主題任你選，冰鎮海鮮、京式片皮鴨更是無限供應，满足不同味蕾喜好。新就連海洋鮮貝自助晚餐同享買二送一優惠，即開新鮮生蠔、孜然蒜香燒野生海虎蝦、芝士牛油煙肉燒蠔等豐盛海味齊聚；無論是下午茶、午晚餐，統統有驚喜！Yahoo Food ・ 1 天前
天王嫂方媛懷孕晚期開工晒索爆孕照 自爆體重令網民驚訝：沒過百
現正懷有第三胎的天王嫂方媛（Moka）不時分享近況，陀着巨肚的她仍然美麗動人，亦忙於各式各樣的拍攝工作。不少網民對她的體重感到好奇，方媛罕有自爆現時的真實體重，令大家非常意外！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前