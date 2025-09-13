施政報告前瞻｜據悉推動「跳島遊」和遊艇旅遊 業界：獨有地質公園足以吸客(李馨萍報道)

【Now新聞台】新一份施政報告即將出爐，據了解政府將進一步推動生態旅遊和遊艇旅遊，包括要業界去研究「跳島遊」。

海天一色、水清沙幼，這裡不是沖繩，也不是峇里島，而是香港「後花園」西貢。

這些六角形岩柱的覆蓋面積估計超過100平方公里，是1.4億年前超級火山爆發形成的地質奇觀

有生態旅遊旅行社推出導賞團，由專業導遊及教練帶旅客從不同角度欣賞這個屬於香港的獨特景色。有旅客更慕名而來，專程帶小朋友來香港觀賞六角形岩柱和海蝕洞。曹小姐

深圳旅客曹小姐：「我覺得人還是要回歸大自然，一見到大自然，就覺得全身都放鬆，所有壓力就放下來。這裡的環境保護得特別好，特別乾淨，一點垃圾都沒有看到，我們還看到海膽，說明這裡的海水非常好。」

法國旅客Severine：「這是個一流的體驗，這是香港的另一面。岩石很令人驚艷，我們可以進入一些洞穴，非常好。」

想玩得刺激一些，可以參加綑邊遊等深度項目，戴好頭盔、穿好救生衣，就可以跳進海中，游泳穿越海蝕洞。

消息指，今年施政報告會提出發展生態旅遊建議路線。有業界人士認為，政府推廣生態遊是好事，但同時都要有規管，推廣的亦不應只是南丫島、長洲等外島。

生態旅遊旅行社負責人林樂儀：「我們都未必夠泰國清，但我們唯一一樣人家沒有、我們有的東西，就是地質公園、就是我們的六角柱石。政府要真的很清楚香港的獨特性是甚麼，否則單純發展外島旅遊，最後發現人們都不來，為甚麼？就是因為你不是在推廣人們必來的東西。」

香港三面環海，有263個島嶼和1180公里的海岸線，除了在郊區跳島遊，在市區都可以坐船出海玩。據了解，今年施政報告亦會推動遊艇旅遊。有業界人士認為，除了泊位，還要有足夠配套支持，才可以吸引高端旅客。

香港遊艇業總會主席周基倫：「紅磡始終在市區，很多地方沒有這種東西，這變了是香港的優勢，可以帶動更多人接觸遊艇。去逛街，可能店舖都差不多，但遊艇遊是很獨特。我們可能在銅鑼灣或者香港仔過去泊船上岸，吃飯、玩一天。」

周基倫建議政府成立一個委員會，專門與業界持續商討推動遊艇旅遊的可行措施。

