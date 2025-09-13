施政報告前瞻｜擬准食肆申請牌照容許狗隻進入 有餐廳表歡迎稱可增加生意(高詩敏報道)

【Now新聞台】消息指施政報告擬提出讓食肆申請牌照容許狗隻進入，有餐廳表示歡迎，認為可以增加生意。

西九文化區的大草地作為香港其中一個大型寵物友善場所，天天都有主人帶著自己的毛孩來散步；行到累就要「醫肚」，但即使周圍都有食肆，主人都不能帶狗隻光顧。

李太：「找不到地方一起聚餐，很困難。所以我們很少約很多人，最多兩三個人。無辦法，沒有選擇。」

殷小姐：「大熱天時牠較辛苦，之前有試過中暑。(是怎麼的情況？)好像呼吸不了，不停喘氣又不吃東西。我覺得(餐廳)貴些都可以，如果可以帶狗進去。」

《食物業規例》限制狗隻進入食物業處所，即使餐廳想做狗主生意，都無能為力。

西貢不少餐廳都有戶外位，但根據現行法例，若該範圍是在餐廳之內，都不可以讓寵物進入，這間餐廳之前就曾被投訴。

負責人表示，申請設置露天座位用了不少時間，本來以為可以用來接待狗主，但兩星期前才知道原來不可以，生意立即少了三至四成。

消息指，施政報告將會提出修例，容許符合要求的食肆申請牌照讓狗隻進入，她歡迎這個安排。

餐廳負責人Angel：「如果法例通過，對我們有很大的得著，我相信對香港經濟亦會很有幫助，帶寵物的食客入來西貢比例上是大的。(申請上)自己覺得會是一般程序吧，我不介意去跟程序做的，我不介意的，但當然不要太繁複。」

她又說可於餐廳劃出特定區域讓帶狗的客人用餐，以免影響到其他客人。

