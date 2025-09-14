施政報告前瞻｜消息指政府或延長新生子女額外免稅額 議員促制定全面育兒政策(車軒珩報道)

【Now新聞台】新一份施政報告星期三出爐。據了解，政府或會延長子女出生課稅年度的額外免稅額至少多於一年，有市民指未必吸引生育，有議員認為政府應該制定全面育兒政策。

踏入人生新階段的他們，可能要想一想生兒育女的計劃。

為鼓勵生育，據了解，政府今年再加碼，新一份施政報告或將提出每名初生嬰兒由現時只有首年享有額外子女免稅額，增加到至少出生後首2年都可以享有每年26萬元子女免稅額。

政策是否吸引這對新婚夫婦生小朋友？。

周太：「生小朋友都是長遠事情，(免稅額)一直保持前幾年可能負擔到 ，多過幾年就沒有，到時的經濟可能有問題，住屋可能都問題，真是差些，未很吸引會即刻去(生孩子)。」

這班父母亦指是否再多生小朋友，視乎政府有否更多支援。

洪先生：「免稅額多些，有些吸引(生小朋友)，但始終不多，都要再想一想。每年派錢給孩子花費 通常都是最好，很現實。」

朱先生：「因為本身有兩個小朋友，想生多一個，可能託兒服務或者社區支援能再多些及全面些，會考慮多一個(小朋友)。」

截至6月底，政府向近4.9萬人發放2萬元新生嬰兒獎勵金，涉款逾9.7億元。有立法會議員指，若延長初生子女免稅額措施，或有一定幫助，但認為政府應該成立由司長級官員統籌的整體人口政策小組，全面制定及加強育兒相關政策及配套。

立法會議員(選舉委員會)林琳：「就免稅額多一倍而多生小朋友，我相信沒有家長會這樣考慮，我認為是整體育兒友好環境的構建我們做得如何。每次推一至兩項、三至四項不同設施，我覺得沒有統一。香港始終要有整體人口政策規劃 ，才可以有信心(生孩子)。」

根據《稅務條例》，同住夫婦的所有合資格子女免稅額只可由其中一方申索，林琳希望當局研究修訂法例，訂明夫婦可以平均分配或各自申索子女免稅額，及考慮引入預設分配機制。

