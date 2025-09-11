施政報告前瞻｜消息：政府預留部分未發展商業用地容許建學生宿舍 測量師學會料可紓緩學生宿位緊張(蘇敬華報道)

【Now新聞台】政府積極將香港建設成國際專上教育樞紐；繼早前容許將商廈改裝成學生宿舍後，消息指，新一份施政報告會進一步預留部分未發展的商業用地，容許興建學生宿舍，增加宿位供應。

想做齊大學五件事，「住宿舍」可能是最困難，皆因宿位難求，八間資助大學平均2.5個人爭一個宿位，當中理大最嚴重，4.1名學生爭一個宿位。

為了紓緩宿位緊張，政府早前推出「城中學舍計劃」，鼓勵市場將商廈改裝為學生宿舍，城規會已擴闊「酒店」定義，涵蓋學生宿舍。

為建立「留學香港」品牌，據了解，施政報告將進一步拆牆鬆綁，會預留部分未發展的商業用地可以興建學生宿舍。

現時寫字樓整體空置率達16.3%，地產建設商會主席梁志堅認為，若發展商有合適用地，相信會考慮興建學生宿舍。

地產建設商會主席梁志堅：「若果你興建宿舍，起碼都找到客人去買(租)，但現在商業暫時都不會再興建，商業樓多了，你幅地是商用的，就可以考慮。做這個宿舍，怎樣也比商業大廈丟空在這裡好。」

測量師學會認為做法能吸引私人發展商參與，紓緩宿位緊張問題。

測量師學會會長梁志添：「以往完全沒任何誘因，因學生宿舍是住宅用途。根據建築物條例，住宅用途可建的地積比率是8倍、9倍或10倍，視乎不同形式地盤，但如果是非住宅用途的樓宇，最高可達15倍，就會見到變化很大。」

梁志添指，如果有關商業用地規劃時，已包含商貿或酒店為經常准許用途，就不需要再向城規會申請，至於補地價則按照地契用途，視乎當局會否提出豁免或寬免。

