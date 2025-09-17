【動物專訊】今日發表的《施政報告》罕有地提出動物友善政策，政府將推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。政府希望寵物餐廳可以為業界帶來全新商機，又表示支持商界推出不同寵物友善活動空間。NPV主席麥志豪歡迎新政策，但指將動物福利和平權與商機掛勾，是目光短淺。動保人士Roni則希望新牌照不要有太多針對狗狗的限制，並進一步將狗狗准入範圍擴展至普遍交通工具。

《施政報告》中「推廣寵物友善場景」章節，提及根據政府統計數字，全港超過24萬住户飼養貓或狗作寵物，總數超過40萬，衍生龐大消費，涵蓋寵物食用品、醫療、保險、美容和訓練等。近年商界及交通營運商亦自發推出寵物友善的場所及出行安排。政府支持商界推出不同寵物友善活動空間，創造新消費場景。

廣告 廣告

報告又提出，政府會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。寵物餐廳可為業界帶來全新商機。

麥志豪對新政策表示歡迎，「全世界都向這條路走，人和動物不應該有不合理限制和界線，應該盡一切方法讓大家和平共處，分享城市資源，例如餐廳、公園、休閒地方等，這是文明社會進步必然方向。」但他表示，對施政報告有關陳述表示失望，「如果開放政策只是為了業界帶來商機，將動物福利和動物平權，跟商機掛勾，未免顯得眼光短淺。」

經常帶狗狗郊遊的動物義工Roni表示，平時帶狗玩耍，但卻無法帶狗進入一些食肆室內，狗狗在戶外等待亦可能會中暑，十分不方便。他形容，今次政府提出准許狗隻進入食肆的新政策，對動物友善有正面影響，「可以提升社會對動物接納程度，狗狗社交方面可能會改善，是打造動物共融社會的一個進步。」

他表示政府應同時考慮配套的問題，例如有公園內的餐廳准許狗狗進入，但公園卻不准狗狗經過，希望屆時能夠酌情放寬處理。

他又希望牌照的要求不要對狗主和狗隻有太多限制，例如不要要求狗狗一定要戴口罩等，「規限可免則免，不要戴口罩咁老土，這樣便和動物友善的精神本末倒置。」他又表示，希望政府進一步將狗隻可以進入的範圍，擴展到普遍運輸工具。

現時《食物業規例》第10B條規定，如明知而容許狗隻在食物業處所出現，一經定罪，最高可被判罰款港幣10,000元及監禁3個月。

The post 施政報告推出准狗隻進入的食肆牌照 稱支持商界推出不同寵物友善活動空間 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.