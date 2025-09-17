施政報告．不斷更新｜居屋綠白表比例由40:60改為50:50 下一期「白居二」增至7000個

【Now新聞台】行政長官李家超發表任內第四份施政報告，今年施政報告沿用過去的綠色封面，並以「深化改革，心繫民生，發揮優勢，同創未來」為主題。

本台不斷更新施政報告重點：

(13:06)去年《施政報告》宣布籌建第三所醫學院。在過去一年，籌備新醫學院工作組已完成專家顧問就建議書的整體評估，目前正深入研究資金安排及財政可持續性，今年內將如期向政府提出最終建議。

另外，政府會進一步提升社區醫療及預防，包括明年內為賦權基層醫療署提交法案制訂全港性的基層醫療服務標準，建立跨專業服務網絡；擴展醫管局家庭醫學門診預防篩查和護理服務和增加服務量，並逐步將現時家庭醫學門診的延長服務時段常規化；推出「慢性疾病共同治理平台」，以試點形式推行乙型肝炎篩查，推動社區藥物名冊和社區藥房計劃，加強慢病管理；強化公營及資助牙科服務，透過地區康健中心及非政府機構，加強於社區提供口腔健康教育、口腔衞生指導和風險評估等。

(13:01)今年會批出三個區域作測試，以自動車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展，盡快達致商業營運，推動業界以香港平台開拓海外尤其右軚市場。

此外，政府會爭取在本屆立法會休會前通過規管網約車服務的法例，保障市民出行安全。

(12:55)香港房屋委員會（房委會）今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃，並將研究重建模範邨。

推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲、擁有資助出售單位10年或以上業主，可毋須補地價「樓換樓」，購買較小或偏遠的單位；另外，擁有資助出售單位10年或以上業主，繳准許費後，可不補地價出租單位予白表申請者，名額3000個。

(12:49)粵港澳三地共同承辦的十五運會和殘特奧會分別於今年11月和12月舉行，政府已與業界聯手推出不同相關旅遊產品，亦已安排本地免費電視台轉播賽事。

另外，發揮啟德體育園優勢，推動「體育+盛事」發展，並重新檢視香港大球場的定位，與體育園發揮協同作用，同時已與國際最重要之一的高爾夫巡迴賽—LIV Golf達成長遠合作安排，吸引更多國際頂級的球員在香港比賽。

(12:46)為進一步促進穆斯林旅遊，我們會加強推進「認證、教育和宣傳」策略，鼓勵業界推出更多穆斯林旅客友善設施及餐飲等。旅發局將推出資助餐廳申請清真認證計劃，今天起至2026年底成功獲得清真認證的餐廳，認證費可獲半額資助，上限為5000元。

(12:44)政府會落實「發展旅遊熱點工作組」提出的「四山」旅遊，提升郊野公園配套，以及建造如樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等新設施；亦會探討合適措施，串連鄉郊景點如傳統村落農田、宗祠書室、風俗活動等，讓遊人徒步或單車遊，豐富鄉郊生態遊體驗。

進一步打造新景點，包括推廣「中國文化名人大營救」紅色旅遊路線；打造18區主題花木園區；推廣香港工業品牌旅遊、舊城中環、九龍城、維園市集、開放舊油麻地警署等多個深度遊項目；同時亦會開放米埔和沙頭角海的邊境禁區，便利訪客。

(12:42)今年是香港迪士尼樂園成立20周年，樂園將提升園區設施。政府亦會繼續帶領海洋公園，聯同香港旅遊發展局（旅發局）推出更多大熊貓主題活動和產品，延續大熊貓熱潮。明年是馬年，香港賽馬會將策劃以馬為主題的慶祝活動及表演，推廣賽馬旅遊。

(12:40)優化遊艇產業配套，推廣高端遊艇旅遊，包括增加約600個遊艇新泊位，涵蓋前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建及紅磡站臨海項目，並推進「機場城市」遊艇港灣建設，額外提供超過500個泊位，包括可容納80米以上超級遊艇的泊位。同時，推動粵港澳遊艇自由行系統建設，與廣東省政府商討「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施。

(12:39)康文署指定設施引入市場營運模式，提供更多元的增值活動，包括在博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動、開放更多場地作租用、推出收費的旅客導賞、開發更多文創產品，提升體驗和經營效能。

(12:34)打造高端藝術品交易樞紐，推動西九文化區及本地文創產業多元發展，重塑表演場地布局，發展文藝旗艦品牌項目，加大推廣非遺。我們亦會引入商業元素，為康文署設施和活動增值。

(12:32)為擴闊香港青年的國際視野及建立大局觀，政府會推出「青年人才培養計劃」，提供更多參與國際組織實習和國際會議的機會，並推出全新「傳媒專題內地實習計劃」，深化「青年理財教育計劃」，和推出全新調解工作坊，加強青年對調解行業的理解。民青局將繼續推展「民青局青年內地交流資助計劃」和「民青局國際青年交流資助計劃」，並鼓勵內地和海外青年來港交流。此外，保安局轄下紀律及輔助部隊的八個青少年制服團隊亦會積極舉辦國際和內地交流活動。

(12:30)政府會推動知識產權融資、估值和保障，並加強對外推廣，進一步推廣知識產權交易。商經局及知識產權署會聯同金管局推出知識產權融資沙盒，透過銀行、保險、估值及法律等專業，協助試點行業（特別是科技行業）利用知識產權進行融資。

(12:29)政府已在「InnoHK創新香港研發平台」成立香港太空機械人與能源中心，支援國家嫦娥八號任務。「創新及科技支援計劃特別徵集（航天科技）」提供逾1億元，支持大學六個研發項目。商經局同步研究簡化低軌衞星的牌照審批，並推動未來6G應用。港投公司亦會推進與商業航天和太空經濟有關聯的投資。

(12:26)政府推進建設具競爭力的低空經濟生態圈，令香港成為低空創新應用亞太區樞紐。政府會制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，完善民航法例及規管框架，為重量超過150公斤的「非傳統飛行器」制訂專用法例，為低空經濟標準化發展奠下基礎；推展核心基建設施，年底前推出專用頻譜，提前規劃部署起降場、航路網絡、衞星定位、三維空間數據系統、智能低空交通管理系統等。

(12:23)提速建設第三個「InnoHK創新香港研發平台」，聚焦可持續發展、能源、先進製造及材料，旗下的研發中心將於2026年上半年成立。另外，2026-27年度啟動「創科產業引導基金」，由政府積極引導市場投資策略性新興和未來產業。

政府會支持惠民科研，運用創科基金引入新科研技術義肢，推出兩年計劃，全額資助在本港截肢的人士免費配置使用新科技義肢，讓他們能受惠於新科技。

(12:20)教育局在優質教育基金預留20億元支援中小學數字教育，將於2026年發表中小學數字教育藍圖，包括優化中小學銜接的資訊和創科教育課程、訂定「人工智能素養」學習架構、將AI教育納入核心課程、加強教師AI培訓、引入企業資源等。

(12:18)直資中小學可申請上調班級數目及學生人數，透過學生自資入讀模式加大錄取非本地生。另外，教育局將大力打擊違規提供DSE課程及「借殼辦學」，設立私校名冊及實務守則。

(12:15)放寬資助專上院校的自資收生限制，非本地生比例上限增至50%，不影響本地生學額。

(12:13)國際調解院總部開展運作，政府會全力支持國際調解院的工作，並會積極舉辦國際會議、專業培訓、實習計劃等，爭取香港青年和法律人才參與和服務國際調解院的工作，為香港培育更多國際調解人才。

政府會持續推動「體育爭議解決先導計劃」和「社區調解先導計劃」，同時強化規範調解專業的認證和紀律制度。政府亦會加強推廣香港的仲裁服務，及研究是否需要對《仲裁條例》作出修訂。

(12:10)完善大灣區多式聯運網絡，由10月起，擴大飛機乘客離境稅的豁免範圍，涵蓋經水路和陸路來港轉機的乘客。機管局亦會擴展內地城市候機樓網絡，優化「經珠港飛」陸路連接，涵蓋更多內地城市。

(12:02)優化「新資本投資者入境計劃」，購買住宅物業可計入額維持1000萬元，但成交價門檻下調至3000萬元。

(12:00)政府會推進鞏固香港債券中心地位，提升金融基建，繼續與內地相關機構商討落實在港推出離岸國債期貨，擴充互換通下利率衍生品種類，並推動場外衍生工具的發展，以及與內地適時推出跨境人民幣回購業務；證監會、金管局及港交所將增加市場接觸，鼓勵更多企業在港發債，使更多環球資金參與香港債券市場，證監會和金管局將公布「固定收益及貨幣」路線圖闡述相關細節。

(11:57)鞏固香港國際中心地位，把握世界投資者重新配置資產機遇，鞏固國際金融中心地位；持續強化股票市，探索縮短股票結算周期至T+1，協助中概股以香港為首選回歸地。

(11:55)粵港澳大灣區建設。政府會繼續帶領全社會更主動對接國家戰略、更積極融入國家發展大局，加強與廣東、澳門的互利合作，深化協同發展，並繼續深化粵港澳三地規則銜接和機制對接，提升人流、物流、數據流、資金流，包括推進「香港國際機場東莞空港中心」發展、推動大灣區仲裁員名冊和大灣區商事調解及仲裁平台、聯同粵澳政府有序擴展救護車跨境轉運病人安排、優化「跨境徵信互通」和「深港跨境數據驗證平台」，以及持續優化「跨境支付通」等。

(11:51)深化國際交往合作，積極爭取亞投行在港設辦事處，吸引更多東南亞發行人在港第二上市。支持國家推動共建「一帶一路」綠色合作，包括與「一帶一路」綠色發展國際聯盟共同建立「一帶一路」綠色發展香港合作平台。政府將邀請「絲路海運」聯盟成員於明年「香港海運週」舉辦高峰會，推廣共建「一帶一路」航運品牌。

政府會於今明兩年相繼舉行「世界互聯網大會亞太峰會」和「香港國際創科展」、首屆「香港固定收益及貨幣論壇」、「國際刑警組織周年大會」、「粵港澳大灣區中醫藥傳承創新發展大會」、「國家及地區奧委會協會全體代表大會」、「亞太國際教育協會年會暨展覽」和首屆研究資助局「研究高峰會」，並成立「香港國際懲教應變戰術訓練學院」，進一步提升國際交流和專業培訓能力。

(11:47)投資推廣署、貿發局及香港駐內地辦事處組成一站式平台，成立「內地企業出海專班」。另外，投資推廣署、貿發局及香港駐內地辦事處組成一站式平台，成立「內地企業出海專班」。

(11:44)推動生命健康科技產業發展，吸引更多國際和內地頂尖藥企落戶香港，並加大推動AI作為香港未來發展的核心產業。

(11:41)為實現「雙碳」目標，加速綠色技術落地，構建具影響力的新質生產力產業鏈。建設可持續航空燃料（SAF）產業鏈。

政府去年公布的《香港氫能發展策略》作出頂層規劃，28個氫能源試驗項目已在進行或準備中，並與廣東省共同建設氫能灣區走廊。另外，全港首間大型電動車電池回收設施，預計在2026年上半年在環保園啟用。

(11:38)制訂促進產業和投資優惠政策包，吸引高增值產業和高潛力企業落戶香港；推動生命健康科技產業發展，吸引更多國際和內地頂尖藥企落戶香港。

(11:34)訂立「加快發展北都」專屬法例，授權政府簡化法定程序，包括成立法定園區公司、設立專項撥款渠道等。加快發展河套，河套合作區香港園區第一期首三座大樓已完成，另外五座大樓於2027年起陸續完工。

今年內公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》。另外，為配合北都發展，古洞站和洪水橋站將分別於2027年及2030年竣工。

(11:28)加快發展北部都會區，成立由行政長官擔任主席的「北都發展委員會」，簡化行政流程，拆牆鬆綁，以新思維採納不同地方的建造方法、材料和裝備等，並為加快北都發展訂立專項法例。

「北都發展委員會」下設三個工作組。「發展及營運模式設計組」，由財政司司長任組長；「大學城籌劃及建設組」，由政務司司長任組長；「規劃及發展工作組」，由財政司副司長任組長。

(11:23)公務員事務局須作出研究，建立更嚴謹的評核機制，更有效反映和區分人員的工作表現等級。各司局長除了根據現行機制，評核高級公務員的工作表現外，須督導轄下高級公務員做好其下各層級人員的人事管理。

成立「AI效能提升組」，統籌和指導政府部門，政務司副司長將擔任組長，創新科技及工業局局長和數字政策專員分別擔任副組長及秘書長，同時邀請一位業界代表擔任副組長。

(11:20)建立清晰的「部門首長責任制」，按照問題大小輕重程度，查找不足、予以改善，並釐清責任誰屬，按缺失輕重情況，依照公務員管理制度進行相應行政或紀律處理，後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休，以至革職等。

將調查分為兩個級別處理。第一級，若問題屬一般性質，調查由部門首長負責，查找不足，予以改善，並作出相應行政或紀律處理。第二級，如部門出現嚴重問題，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色等，調查由專為責任制設立的調查小組負責，查找不足與釐清責任。為此，政府會擴大現時「公務員敍用委員會」的職能以進行調查，政府會按《公務員敍用委員會條例》，以附屬法例形式訂立規例，付諸實行。

(11:14)今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，特區政府舉辦一系列大型活動，將與深圳合作，推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的紅色體驗研學新路線，加深市民和旅客對香港抗戰歷史的認識，並全面梳理和修繕保護各區的中共抗戰遺址，並融入體驗路線和教育活動。

推廣內地的愛國主義教育設施，將其納入特區愛國主義教育基地，推動更多學生和青年參訪。教育局會將愛國主義教育融入日常學與教，持續加強《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃等。

(11:12)持續完善維護國家安全的法律制度和執行機制，全力防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動，有法必依、執法必嚴、違法必究，並會持續推動國家安全教育。

落實「愛國者治港」原則，完善地區治理。全力等備好今年12月7日舉行的第八屆立法會選舉，確保選舉公平、公正、誠實和安全有序進行。

(11:10)全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。特區政府會一如既往維護《憲法》和《基本法》所確立的特區憲制秩序，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

(11:08)《施政報告》以民生為壓軸專章，涵蓋土地房屋、交通運輸、醫療護理、社會福利、保障勞工、關愛共融等9個與市民生活息息相關的重要範疇。

(11:07)建立「部門首長責任制」，將其承擔部門主體責任的機制系統化、制度化，並強化公務員評核機制。成立「AI效能提升組」，統籌和指導各部門有效應用人工智能技術，並研究重組不合時宜的工作流程，推動科技革新。

(11:06)在「一國兩制」下，香港擁有「引進來、走出去」的獨特優勢。政府會把握香港出口平台優勢，鞏固香港國際金融中心地位，進一步推動總部經濟，帶來更多商機，並以教育、科技、人才一體化發展，同時推動文體旅協同發展。

(11:05)成立「北都發展委員會」，由特首領導，制訂北都區營運模式，推動大學城建設，簡化行政程序。政府會引入和培育產業，創造職位和提升生產力，並制訂優惠政策包。

(11:04)預計今年經濟增長2%至3%。

(11:03)三年前，公屋申請平均等待6.1年才能上樓，現在縮短至5.1年；家庭收入中位數上升3000元。

(11:00)今年是國家「十四五」規劃之年，亦是「十五五」規劃的謀篇布局之年，新一份《施政報告》既是香港全力「拼經濟謀發展惠民生」，加快邁向「由治及興」的進程表，亦是國家發展戰略、實現突破新局面的策略部署。

