施政報告｜初生子女額外免稅額時間延長至兩年(李昌峻報道)

【Now新聞台】政府繼續鼓勵生育，施政報告提出初生子女額外免稅額時間延長至兩年，納稅人可享每年26萬元子女免稅額，並不再為在校課後託管服務計劃名額設上限，方便家長外出上班。

新一份施政報告，政府繼續加碼，推出「組合拳」鼓勵生育，初生嬰兒除了兩萬元獎勵金，接下來還可以為父母延長享有額外免稅額的時間。

一班爸爸媽媽，又會否想追多個？

關先生：「小恩小惠，不會特別(想)，長遠如果到18歲會吸引一點，奶粉、尿布(一個月)都千多二千元，一年都萬多元，連同學費一年都十多萬。」

廣告 廣告

陳先生：「不吸引，(使費)最少都要數萬元，免稅少許影響不大。(都不會特別考慮再生？)不考慮了，因為一個也要花很多錢。」

初生子女可享額外免稅額時間由一年延長至兩年，26/27年度起每名子女出生後首兩年，納稅人可享雙倍免稅額，即是26萬元，適用於所有未滿兩歲的子女，會追溯至今年四月一日。政府消息人士稱預計約16500人受惠，政府每年會收少三億元稅收。

施政報告又提到會進一步加強日間嬰幼兒照顧。

行政長官李家超：「未來三年將新增15所資助幼兒中心，合供提供約1500個零至三歲兒童日間照顧服務名額，比現時規模增加近一倍。我們會在本學年擴充『在校課後託管服務計劃』，名額不再設上限，方便家長外出上班。」

政府消息人士指，預計25/26年度會有200間學校參與服務，現時在校課後託管服務由非政府機構負責營辦。

有機構在本台節目《全方位睇施政》稱，支持擴充服務，認為有挑戰但相信做得到。

東華三院行政總監蘇祐安：「要加大服務量，最重要請足夠的導師，相信年輕一輩的社工很願意投身照顧青少年及幼兒學童，我們會積極參與投放資源，希望營辦更多幼兒中心。」

醫管局亦會增加輔助生育名額至1500個，當局又會設立關愛窗口，方便孕婦輪候醫療服務，而基層醫療署、家計會等會增加婦女懷孕前及產前產後教育。

#要聞