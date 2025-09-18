施政報告｜吉隆坡經貿辦今年底營運 丘應樺：「出海專班」可為內地企業進行對接

【Now新聞台】施政報告提出會在今年成立吉隆坡經貿辦，深化與東盟及周邊國家的推廣。商務及經濟發展局局長丘應樺指，吉隆坡經貿辦會在今年內營運。

商務及經濟發展局局長丘應樺：「馬來西亞的經貿辦，大家的安排已經差不多完成，應該會在今年年底開始運行。關於沙特阿拉伯利雅得的外經貿辦，我們仍在商談中，所以要一些時間。因為經貿辦的商談是牽涉很多細節，有時需要時間，都有計劃重組現時海外經貿辦覆蓋的國家及範圍，遲些若有實際的訊息，會向大家公布的。」

丘應樺又指，政府即將組成的「出海專班」為內地企業制訂「出海」方案，相信可以作為平台，為一些不了解海外環境以及法律的企業進行對接。

