施政報告｜市民反映外勞導致本地臨時工失業 李家超指外勞有經濟價值

【Now新聞台】行政長官李家超出席聯合電台節目時，有市民反映一些外勞並非居港，不能為本地創造經濟效益。李家超回應指，外勞的價值在於令部分行業可繼續營運。

聽眾陳先生：「我住東涌，在國泰做臨時工。最近國泰聘請了很多外勞，令大部分人失業，這群人是隱形的就業人士。最大問題是這群外勞居住於珠海，他們賺香港的錢，住在珠海、在內地消費，對香港經濟一點也沒好處。」

行政長官李家超：「有些工人不在香港居住，但他會回來，這些在計劃性輸入中是準確，為甚麼呢？雖然他在香港以外住，但他令行業可以營運，這是經濟價值，否則小巴沒人駕駛，我們就沒小巴可乘，所以這是有道理。」

#要聞