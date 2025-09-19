施政報告｜引入教師執業證書制度 陳國基：絕對不是為難教師 確保達專業水平(李馨萍報道)

【Now新聞台】政府計劃完善教師註冊機制，施政報告提出引入教師執業證書制度。教育局局長蔡若蓮表示，教師應該與時並進，在專業和操守都達到要求；政務司司長陳國基就強調並非為難教師。

現時本港有16萬名註冊教師，其中約7萬人正在執業。施政報告的附篇提到完善教師註冊機制，研究修訂《教育條例》引入執業證書和定期更新要求。

被問到為何在施政報告內文無提到教師執業證書，政務司司長陳國基稱，附篇也是施政報告的一部分，用來詳細解釋報告正文。他強調執業證書與現有教師註冊無關，而是為了確保教師的專業質素達到一定水平。

政務司司長陳國基：「我舉個極端一些的例子，例如他超過10年沒有教書，突然間可以回來教書，究竟他有沒有脫節？執業證書制度就是這個目的，我們的目的絕對、絕對不是為了為難老師，而是為了保持老師的專業水平。」

被問到在教師註冊制度下哪些行為會被「釘牌」，教育局局長蔡若蓮稱，早年已公布教師專業操守指引，列明哪些行為會被「釘牌」，認為引入執業證書要求對於現任教師影響較小。

教育局局長蔡若蓮：「今天我們所說的教師執業證書要求，主要是希望教師可以與時並進，包括專業進修，拿著這個牌照，必須要有相關實踐、執業，同時我們會看老師的操守，有沒有曾經在這段時間違反一些規則，包括例如一些刑事犯罪無申報。」

至於事前沒有諮詢業界及立法會，蔡若蓮稱政策細節關係到施政報告內容，事前不能具體說明，但一直有共識去檢討教師註冊制度，未來會繼續與業界在執行細節上做好溝通，並考慮相關法律意見。

#要聞