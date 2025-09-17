施政報告｜政府成立「AI效能提升組」重組工作流程及推動部門革新科技(李馨萍報道)

【Now新聞台】施政報告提出，加快推動AI發展 成為本港未來發展的核心產業 ，會成立「AI效能提升組」，由政務司副司長任組長，研究重組工作流程及推動部門革新科技。

現時人工智能在日常生活的應用範疇越來越廣泛，施政報告提出加大推動AI作為香港未來發展的核心。

政府會成立「AI效能提升組」，由政務司副司長任組長，研究重組工作流程及推動部門革新科技小組會優先協助，經常與市民接觸的部門發展AI。

數字政策辦公室會就數據分析、客戶服務及文書工作等，推出不同AI程式，例如語音非緊急報案，加快運輸牌照審批，目標在明年內推出涵蓋100個政務環節的AI工具。

另外，在2026至27年起，陸續推出AI旗艦項目，利用AI輔助部門加快處理及審批各類牌照申請，又會用AI提升治療成效，提高病理學組織及細胞分析的準確度，在2025年至26年間，逐步推行用AI協助寫醫療報告。

吸引AI科研人才方面，政府預留十億元於明年成立香港人工智能研發院，促進AI研發、中下游成果轉化及開拓應用場景，至於早前宣布，推出30億元的「前沿科技研究支援計劃」，就會在短期內接受申請，希望吸引AI方面的國際科研頂尖人才來港，提升本港AI的研發實力。

行政長官李家超：「香港具備科研、資金、數據、人才的優勢，並有豐富應用場景，有望成為全球AI發展樞紐，政府會加大力度推動AI作為香港未來發展的核心產業，推進AI+發展，實現『AI 產業化、產業AI 化』。」

政府指，會利用「一國兩制」的優勢，推動內地數據在合規安全保障下可跨境流動到河套香港園區，用於科研做AI應用測試。

