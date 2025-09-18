施政報告｜李家超指沙灘是重要資源 冀發展沙灘旅遊

【Now新聞台】施政報告提出在康文署指定設施引入市場營運模式，行政長官李家超表示，場地運用是香港多年的樽頸，當局會利用好公共資源，服務公眾利益。

立法會議員(體育、演藝、文化及出版界)霍啟剛：「我覺得這個措施可以釋放很多非金融資產的政府資產，更好落實有為政府結合高效市場的要求，我認同這個大方向，當然希望範圍可以再擴大。」

行政長官李家超：「除了康文署一些場館，沙灘是一個值得開創價值的很重要資源。沙灘旅遊，例如我們去歐洲有很多沙灘，你沒有去過就覺得怎算得上去過歐洲？我希望他日別人會說，『你沒去過香港那個沙灘？有沒有搞錯，這樣都不去。』我們希望做到這點。」

#要聞