施政報告｜發展遊艇經濟 容許訪港遊艇無預約泊位可停在指定水域(謝欣桐報道)

【Now新聞台】截至今年8月，整體訪港旅客累計約3300萬人次。施政報告指會繼續推動文化體育和旅遊協同發展，包括優化遊艇產業配套以及推動西九文化區多元發展。

本港每月也有不同文化節慶等盛事，亦有逾1180公里海岸線及263個島嶼，為推動無處不旅遊，旅客海陸方面都能賓至如歸。

施政報告提出，發展遊艇經濟會與廣東省政府商討「港艇北上」和「北艇南下」等便利措施，除了增加約600個遊艇泊位，又會放寬要求，容許訪港遊艇毋須在遊艇會或碼頭預留泊位都可以在政府指定水域範圍內錨泊。

行政長官李家超：「可以自由在香港水域去享受香港不同的地方，但海上安全是重要的，海上安全我們有一個自動識別系統，這個系統是會監察到每隻船的路徑，我們這方面執法方面，確保航運安全，我們絕對有信心。」

發展盛事+旅遊，延續大熊貓熱潮，明年是馬年，馬會將策劃主題慶祝活動表演，推動賽馬旅遊。

另外，為積極拓展中東及東盟旅遊市場，旅發局推出資助計劃，即日起至明年底獲得清真認證的餐廳，認證費可獲半額資助上限5000元。

為便利市民和旅客往返港珠澳大橋香港口岸，會透過人面辨識技術，設立首個「無感通關」試點。

西九碼頭將於年底啟用，政府提出西九文化區要配合文藝娛樂等多元發展，推動建立藝術品交易生態圈，舉辦更多高知名度的國際性大型活動。

康文署亦要多元發展，部分指定設施會引入市場營運模式，包括推出收費旅客導賞，在博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動。政府消息人士表示，並非為賺取租金，而是更好利用場地，明年會諮詢立法會。

年底粵港澳三地首次合辦全運會，政府稱會全力辦好賽事，安排本地免費電視台轉播賽事，讓市民為運動員打氣。

當局亦會提升體育總會管治，加快落實《機構管治守則》及加強運動員支援。

#要聞