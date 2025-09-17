施政報告｜綜援受助長者赴粵養老可獲5000元資助 廣東院舍計劃增至24間

【Now新聞台】政府繼續提倡居家安老，並進一步資助長者到大灣區養老。

綜援受助長者若入住廣東省指定安老院，每月可獲5000元資助，名額有一千個，而廣東院舍服務計劃的內地安老院亦會由15間增至24間，並會推出試驗安排，分擔參加計劃的長者在內地醫保政策下要自付的部分醫療開支。

本地方面，長者社區照顧服務券數量增加4000張，至合共16000張。政府亦會以試行形式，出租新建的福利項目設施予服務營辦機構，提供長者日間護理及支援服務，同時增加約700個新建資助安老宿位。

另外，政府每年預留五億元推出一系列措施加強支援照顧者，包括及早識別高風險家庭，支援照顧者數據平台將會逐步連結更多政府部門的數據，亦會為300戶高風險住戶安裝智能意外偵測系統。

