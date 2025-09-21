施政報告｜羅淑佩：沙灘可辦直立板瑜伽 博物館做時裝表演

【Now新聞台】施政報告提到康文署設施引入市場營運模式，文化體育及旅遊局局長羅淑佩舉例稱，可於藝術館舉辦籌款晚宴，又指營運商可於沙灘舉辦直立板瑜伽活動。

施政報告提出，探討在康文署場所引入市場營運模式，包括在指定試點營運沙灘，建設康樂休閒和水上活動熱點。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，收費視乎營運商提供甚麼活動和設備。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「如果是那些很新式、需要很多裝備的事物，例如我剛才說的直立板瑜伽，還要有教練，可能與只提供一些呼吸管做浮潛價格當然有不同。但我想我們有個原則，就是不可能將公共沙灘變成奢侈品。」

羅淑佩又認為可利用博物館舉辦不同活動，例如香港藝術館飽覽維港景色，可仿效紐約都會博物館舉辦大型籌款晚宴或時裝表演。

政府之前力推「夜繽紛」，但今年施政報告無再提及，羅淑佩表示依然希望日夜都會有不同類型活動，會透過「盛事加旅遊」延續氣氛。

羅淑佩：「『夜繽紛』或『日夜都繽紛』是一個很籠統的字眼，我們現在當然繼續全力希望日夜都有很多不同活動。向餐廳或的士司機問一問，他們都提到我們有盛事的時候，的確他們的生意其實改善不少，所以我們未來『盛事加旅遊』的主要策略一定會繼續延續下去，亦因此希望晚上真的能夠色彩繽紛、五光十色。

施政報告亦提到重新檢視大球場定位，羅淑佩表示正探討可否同時於大球場和啟德體育園舉辦足球和七人欖球等大型賽事。

