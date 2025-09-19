施政報告｜被問市場營運模式營運沙灘會否收費 李家超：公共資源一定公眾享受(羅家晴報道)

【Now新聞台】施政報告提出在康文署指定設施引入市場營運模式，行政長官李家超稱，博物館休館舉辦商業或私人活動可以補貼維修，又強調會確保公共資源一定會讓公眾享受。

行政長官李家超接受本台節目《大鳴大放》訪問，對於施政報告提出康文署轄下部分設施會引入市場營運模式，例如在博物館閉館時，舉辦商業或私人活動，或在指定地點營運沙灘提升公共沙灘設施和服務，但有市民就擔心享用公共設施時會否需收費。

行政長官李家超：「公眾利益永遠為先，這些改革我們都是按部就班，會再檢視成效及市民意見，公共資源一定公眾享受。我們在場地的樽頸真的很大，既然這樣缺乏場地，場地在我們休館時是否可給市民使用？因為當然這個亦不是日常使用的服務，要付些費都好的，可以幫補我們維修等工作。」

康文署現時在柴灣、荃灣及西貢設有四個度假營地，李家超稱首要工作是更新他們的設施，吸引更多市民使用。

李家超：「有些營地我們其實已經很舊，這些營地會否利用營運者將它提升，增加一些主題令到最吸引？我看到有些營地使用率低，即是很有空間提升歡迎度。有營運經驗的人，他想出來的服務一定是經過市場一些考慮，會可能更成功過我們政府官員去想，所以這個都是將高效市場，以及政府大家結合起來。」

李家超相信引入市場營運模式，能提供更多元增值活動，提升服務水平及本港吸引力。

