施政報告｜設「部門首長責任制」(何嘉駿報道)

【Now新聞台】行政長官李家超提出建立「部門首長責任制」，當部門出現問題須查找不足，會設立兩級調查機制，擴大職能的公務員敍用委員會，會就嚴重或複雜的系統問題進行獨立調查。

施政報告．不斷更新｜初生子女額外免稅額由一年增至兩年

新一份施政報告設立專章講述要強化治理，大篇幅提及要改革公務員制度。特首李家超表示，政府人員為數不少，難免會有個別部門出現問題，要提升管理水平，最直接的方法是是建立「部門首長責任制」，如部門出現問題就必須查找不足，並釐清責任誰屬，有缺失就依照公務員管理制度，進行相應行政或紀律行動包括扣薪、降職甚至革職。

廣告 廣告

行政長官李家超：「部門首長責任制以及我們強化我們的評核機制，其實這兩樣一直存在，只是如何做好一些，等於由將軍管好他的士兵。」

調查機制會按問題大小輕重分兩級處理，若問題屬一般性質，調查會由部門首長負責，如果部門出現嚴重問題廣泛系統問題，或有跡象顯示問題，可能涉及部門首長時，調查將由獨立調查小組負責公務員敍用委員會，將會擴大職能處理，當中可邀請專家等參與調查。

李家超：「如果發生事找誰查，每次我都要想誰最適合，我想了出來你們就說為甚麼是這個，他的公信力大不大，現在我們就是很明確告知大家機制是這樣，用公務員敍用委員會去做，他熟悉，他也一直做開紀律事情，所以是既獨立又有效。」

李家超表示，當部門出現嚴重問題，有關局長須向所屬司長匯報，獲同意後就會啟動第二級調查，而司長亦可以主動指示局長啟動調查。

政府消息人士表示，調查結果會視乎事件性質再決定會否公開，涉及個人私隱或政府內部資料就不會對外公布。

李家超又表示，公務員事務局明年內會建立更嚴謹的公務員評核機制，各司局長除要評核高級公務員的工作表現外，亦必須督導他們，做好各層級人員的人事管理。

李家超相信，新機制會更鼓勵團隊士氣，被問到有無機會再撤換問責官員，李家超就強調滿意現時官員的表現，成績有目共睹。

#要聞