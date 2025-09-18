施政報告｜議員促就輸入外勞設熔斷機制 李家超：會動態留意(李馨萍報道)

【Now新聞台】行政長官李家超出席施政報告答問會，多名議員關注會否設立熔斷機制等限制輸入外勞的措施。李家超強調會堅持本地就業優先，已針對部分工種打擊濫用輸入外勞，勞福局會動態留意失業情況。

李家超聯同一眾官員到立法會出席施政報告答問會。他開場發言時稱，報告採納了市民和議員的意見，改善民生是施政最終目標。

有議員關注施政報告提出收緊輸入侍應生及初級廚師的門檻，以及延長本地招聘期增至六周，認為應該就輸入外勞設立熔斷機制。

立法會議員(香港島東)梁熙：「如果單一行業超過某個失業率就停止輸入外勞，因為如果我們不做這個工作，可能難以確保本地就業優先。」

立法會議員(選舉委員會)林振昇：「如果失業率繼續上升，例如到4%，有些行業(失業率)更到7%或8%時，政府還有沒有甚麼保就業的措施？包括會否考慮在一些失業率高的行業設一個外勞人數上限？」

行政長官李家超：「我同意要動態留意住，亦都不應該鐵板一塊，當然我們要強調幾點，本地就業一定優先，而且不會是廉價勞工，因為是中位數聘請的。第二是大力打擊濫用機制，第三黑工我們要全力打擊。」

施政報告又提出研究引入教師執業證書制度，有議員提出現時教師的入職要求已很嚴格，是否有必要再增設機制。

立法會議員(教育界)朱國強：「其實在座的議員當中，有好幾位是這種教師，取得教師資格但不在學校內執教，他們日後是否會被『釘牌』？如果學校想羅致他們加入學校的團隊，他們要如何才能再取得執業資格？」

李家超：「某一個專業你沒有執業但有做研究，在大學做有關工作都是延續的，我們盡量明白有教師註冊未必百分百參與教師工作，在這方面朱議員你有意見發表，相信教育局會充分考慮。」

至於房屋方面，議員建議資助出售房屋要增加大單位的比例，認為居住環境要有明顯改善，才有誘因令公屋住戶買樓。李家超稱，明白市民希望住的單位越來越大，但都要照顧每個人不同的能力，政府會繼續增加房屋供應量，縮短公屋輪候時間。

