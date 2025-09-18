施政報告｜議員關注部門首長責任制無包括常秘 李家超指部門首長負責管理政策執行(羅家晴報道)

【Now新聞台】在施政報告答問會上，有議員關注部門首長責任制如果沒有包括常秘，是否意味追責降級至處長級。行政長官李家超稱，常秘是協助特首及司局長制訂政策，而執行就是前線部門負責，他們不能讓政策打折扣，部門首長要做好管理。

新一份施政報告提出加強高級公務員責任意識，建立「部門首長責任制」。在行政長官問答會上，有議員關注政府當初改名為「高級公務員責任制」，問及為何會更改，是否代表追責降級。

立法會議員(選舉委員會)林琳：「以市民的角度理解，可能會認為高級公務員會包括常任秘書長級別，但到了部門首長，會否降級只去到處長級，其實我們要怎樣理解？」

廣告 廣告

行政長官李家超：「政策不是部門首長制訂，是司局長所制訂，常秘是協助司局長制訂政策，所以制訂政策的責任必歸司局長及行政長官，執行方面就必歸部門。是部門在前線進行，如果我的政策值100分，當然很難是100分，他起碼要做到95分，不要和我打個折。你去打仗，你一定會去管將軍，由將軍管好將領，香港我們有這麼多個公務員，如果每個部門首長都做好管理，就即是我每位將軍的軍都是能打仗、打勝仗，我做大元帥一定是管將軍。」

這次亦提出要成立「AI效能提升組」，統籌和指導政府部門，有議員關注如何監察進度。

立法會議員(九龍中)李慧琼：「會不會為AI效能促進組訂下一個KPI(績效指標)或是多個KPI？」

李家超：「在初階的時候，我訂立任何的指標，我認為都是限制了。我亦不會對我這個組有任何限制，我只有要求他是要定期交報告給我。我現在想第一份報告，可能要求限制兩個月內要交，內部報告我一定很嚴格。為何我找一個副司長負責？因為我們談的是跨局跨部門，領導是要做督導的責任，不只做一個管理，做的不夠快我會追究責任。」

李家超強調小組會先做與公眾接觸面大的AI服務，讓市民直接受益，同時會聘請業界專家給予意見和協助。

#要聞