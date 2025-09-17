施政報告｜豐富置業階梯 便利公屋戶置業(蘇敬華報道)

【Now新聞台】行政長官李家超發表任內第四份施政報告。房屋方面，施政報告提出豐富置業階梯便利公屋戶置業及資助出售單位業主進入私人市場，居屋綠白表比例調整至5比5，白居二配額增加，亦會推出長者業主樓換樓計劃。

2026至27年度起，五年公營房屋建屋量達18.9萬伙，比今屆政府上任時增加80%。

居屋供應顯著增加下，政府推出多項措施，協助公屋戶置業，居屋綠白表比例由4比6改為5比5，增加綠表配額。

居屋白表比例減少，白居二配額就相應增加，下期起會再多1000個，其中500個會撥予40歲以下青年家庭及一人申請者，亦會增設遞補機制，發出的批准信會適量多於總額7000個，以免浪費。

明年內會推出房委會「長者業主樓換樓計劃」，年滿60歲、擁有資助出售房屋單位10年或以上的業主，賣樓後可在第二市場免補地價買一個較小或偏遠的單位，騰出市區或較大單位讓有需要家庭，居屋及綠置居大單位比例都會增加。

政府同時希望協助資助出售單位的業主進入私人市場，居屋及綠置居的轉售限制下期起會由15年降至10年，鼓勵居民上進上流。

房委會及房協亦會推出先導計劃，擁有資助出售單位10年或以上的業主繳付出租准許費後，可將未補地價單位出租予合資格白表申請者，名額3000個。

行政長官李家超：「保障市民基本的住屋需求是施政的首要任務。經過本屆政府三年多的努力，公屋綜合輪候時間已縮短整整一年至5.1年，進一步邁向2026至27年度下降至4.5年的目標。」

於上屆政府已公布會重建的西環邨及馬頭圍邨，方案今年內會公布，另外亦會研究重建全港樓齡最高的屋邨、鰂魚涌模範邨，26至27年度公布初步結果。

