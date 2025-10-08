施政報告｜陳國基：不認同公務員存「不做不錯」心態 改制只想令管理更公平(張曼琳報道)

【Now新聞台】立法會一連三日辯論施政報告致謝議案。有議員關注即將設立的部門首長責任制及修改公務員評核制，提到政府部門過往有「不做不錯」的心態，政務司司長陳國基不認同公務員有這種心態，提到今次改動只是想令公務員管理更公平。

施政報告致謝議案的首節辯論圍繞強化治理體系等，多名議員關注部門首長責任制及修改公務員評核機制帶來的變化。

立法會議員(社會福利界)狄志遠：「多年來，政府部門存在『不做不錯、不求有功、但求無過』的心態，令到事情拖拖拉拉，甚至胎死腹中。責任制要發揮果效，就要首先訂立一個精準，以及能看到的成效指標。」

立法會議員(保險界)陳健波：「而面對於表現持續欠佳的公務員，就需要建立一個清晰公平的退出機制，保持公務員隊伍整體質素士氣，長遠有助扭轉以往過分保守、不做不錯的心態。」

立法會議員(建築、測量、都市規劃及園境界)謝偉銓：「相關問責和評核如何可做到公正客觀，不會滋生『馬房文化』以及『擦鞋文化』，政府是必須關注的。」

政府強調即使在現行制度下，公務員未能做足責任要求已經是錯，而多宗事件亦顯示不少公務員有責任感、使命感以及專業精神，今次改動只是為了令管理更公平。

政務司司長陳國基：「早前有議員提到公務員是存有『不做不錯』的心態，我對此事並不認同，無論是應對超級颱風樺加沙，或者上月處理鰂魚涌一枚重達1000磅的戰時炸彈，部門同事均堅守崗位，全力以赴。這些(改變)並不是因不滿意公務員整體表現，它的目的是要將公務員管理更加制度化、系統化、公平化。」

多名議員要求在公務員評核制度中亦要引入額外獎勵制度，政府表示預料明年會推出措施，更清晰分辨員工的工作表現水平，強化賞罰分明制度。

