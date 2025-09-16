施政報告｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額料再放寬
施政報告 2025 前瞻｜馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角｜程美段奉子成婚未婚夫曝光｜9 月 16 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 16 日（星期二）。明日大致多雲，有幾陣驟雨，清晨約 28 度；日間間中有陽光，市區高見約 33 度，新界再高一兩度，午後部分地區有雷暴，吹和緩偏東風。紫外線指數預測約 10，屬甚高，外出宜做好防曬與補水。留意位於呂宋附近的熱帶低氣壓正向西北移動，未來數日靠近華南沿岸並可能增強，週末廣東沿岸風勢較大、海有湧浪。
【今日重點新聞】
施政報告2025前瞻｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額｜狗隻可入食肆｜高級公務員責任制｜一文睇晒潛在政策｜Yahoo
【Yahoo 新聞】行政長官李家超將於明日 11 時發表本屆政府第 4 份《施政報告》。多間傳媒引述消息稱，政府研究重推「租者置其屋」，先由房委會挑選部分屋邨小規模試行；市場關注的「百元印花稅」門檻由 400 萬放寬至 600 萬料未有進展。投資移民買樓門檻或由 5,000 萬降至 3,000 萬；鼓勵生育方面，新生子女額外免稅額擬由出生首年擴至首兩年，即由 13 萬元增至 26 萬元。高等教育方面，資助院校非本地生上限或由 40% 提至 50%，UGC 資助本地學額維持 15,000 個。政府亦或公布高級公務員責任制細節；食肆可申請牌照讓狗隻入內；提出「跳島遊」便利多島旅遊；北部都會區選取產業「有限度投標」甚至直接批地；加強 AI 應用與教育；外勞輸入方面完善「補充勞工優先計劃」，並檢視本地與外勞比例（現為 2：1）。
海關破洗黑錢集團 涉款 26 億元 4 人被捕 兩骨幹成員於找換店工作｜Yahoo
【Yahoo 新聞】海關瓦解一個疑清洗 26 億元的洗黑錢集團，拘捕 4 人，包括兩名主腦（ 53 歲、56 歲）及兩名骨幹（ 52 歲女子、 25 歲男子），後者任職找換店。調查指兩名骨幹透過同一秘書公司開設 3 間本地空殼公司，在 4 間銀行開逾 50 個戶口，於過去約一年半間涉及超過 6,000 宗交易、近 1,800 個交易對手。海關在多個住宅及商業處所檢取電子裝置與文件，並凍結涉案資產約 250 萬元。被捕者保釋候查，不排除更多人被捕。
鐵通插城巴車長胸口 重型貨車司機被捕 消息：事前另一車輛同遭鐵通損毀｜Yahoo
【Yahoo 新聞】一名城巴 967 號線車長昨日駛經青朗公路時，遭長約 1.7 米鐵通擊破擋風玻璃並插入胸口，現於醫院治理。警方其後拘捕一名 43 歲重型貨車司機，初步翻查閉路電視顯示於下午約 4 時 38 分該車有鐵通掉落路面。另有司機報稱更早前約 4 時同段路已被相同貨車掉落鐵通擊損車身，並提交車 cam 片段。案件交由新界北總區交通意外調查隊跟進。城巴表示車長受輕傷，表現專業。
【今日重點財經新聞】
【彭博】報道指，阿里巴巴創辦人馬雲近月重返公司園區與決策核心，參與電商與 AI 相關佈局，對應京東、美團等對手競爭。知情人士稱，馬雲曾推動最高達 500 億人民幣（約 560 億元）補貼計劃，並要求高層頻密匯報 AI 業務進展。自 2023 年起，蔡崇信與吳泳銘主政阿里；外界視馬雲「更親力親為」為行業氣氛改善的信號，但其是否以官方身份回歸未獲確認。
新香港人｜僅 13％ 高才在港置業 70％ 選擇租樓 仲量聯行料每年新增 1.2 萬個租盤需求
【BossMind】仲量聯行報告稱，政府人才計劃帶動短期住宅租賃需求持續上升；約 70% 高端人才選擇租樓、僅 13% 置業。該行估算 2023 至 2027 年間，每年或新增約 12,000 個租盤需求，利好 A 類（實用少於 431 平方呎）與 B 類（ 431 至 752 平方呎）單位。報告又指，跨境資金轉移限制及儲蓄周期等因素，令內地買家在港置業意欲偏低，建議當局放寬資金轉移安排以紓緩樓市壓力。
一手 6575 變 34 萬！藥捷安康累升逾 50 倍後單日腰斬｜港股異動
【am730】生物製藥公司藥捷安康（ 2617 ）上市不足 3 個月股價急升，今早一度高見 679.5 元、較招股價 13.15 元累升逾 50 倍；公司中午公告稱不知悉股價及成交異常原因。午後股價急轉直下，低見 185 元，單日由升轉跌逾半。該股公開發售曾獲 3,418 倍超購、一手中籤率 0.8%，且禁售期下股份比例高達 98%，市場關注其流通盤與波動風險。
【今日重點娛樂新聞】
「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光
【Yahoo 娛樂圈】因《美女廚房》及網上節目走紅的程美段（ Kiwi ）近年轉行保險及美容，傳年薪過百萬。她今日公開婚照，報喜奉子成婚，並曝光未婚夫成熟穩重的外貌，展現幸福一面。
【東方日報】蘇永康預定 10 月初在浙江溫州開唱，因其 2002 年曾涉毒歷史，有網民向當地部門投訴要求叫停。浙江省文化廣電和旅遊廳相關人員回應指已接獲反映，演出報批資料合規且屬省級審批層面，暫未接獲不允許舉辦通知；相關話題登上熱搜。部分平台上的個唱資訊今日已被下架，事件仍在跟進。
64 歲張學友首爾演唱會以韓語答謝歌迷 獻唱《留言》狂走音被指令人惋惜
【Yahoo 娛樂圈】張學友《Jacky Cheung 60+》巡演首度登陸首爾，他以韓語向歌迷致意，並即席為樂手獻唱韓文生日歌、演繹改編自 J.Y. Park《頭髮亂了》的段落，氣氛熱烈。不過，有網民上載他演唱《留言》走音片段，引發對其狀態的討論，意見包括建議休養養聲等。
其他人也在看
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 10 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 4 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 7 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？
本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費Yahoo財經 ・ 9 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
Fed開會在即！專家以史為鑒警告降息陷阱：恐對美股與經濟帶來意想不到後果
聯儲局 (Fed) 周二 (16 日) 將召開利率會議，全球投資人正密切關注這場可能決定美國經濟走向的關鍵會議。市場普遍預期 Fed 將宣布降息，以提振疲軟的經濟和金融市場，但 Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 周一 (15 日) 示警別對降息效果過於樂觀，因歷史經驗顯示降息恐帶來意想不到的負面後果。鉅亨網 ・ 9 小時前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）
人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「婆婆藥油」變Y2K潮物？印尼品牌小手作網上爆紅，將藥油變潮流掛飾
印尼小店手作飾品品牌elokal話題十足，最近將老人家隨身帶備的藥油，改造成極具Y2K風格的頸鏈與鑰匙扣。這些迷你膏藥造型不但充滿港式集體回憶，還加上bling bling串飾、蝴蝶、熊仔等元素，即刻變身新一代時尚掛飾。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國8月份經濟再次大幅放緩 投資嚴重下滑
中國經濟活動連續第二個月放緩超過預期，投資嚴重下滑，政策制定者越來越可能出台更多刺激措施，以確保經濟成長保持在能實現官方目標的軌道上。Bloomberg ・ 1 天前