施政報告 2025 前瞻｜馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角｜程美段奉子成婚未婚夫曝光｜9 月 16 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 9 月 16 日（星期二）。明日大致多雲，有幾陣驟雨，清晨約 28 度；日間間中有陽光，市區高見約 33 度，新界再高一兩度，午後部分地區有雷暴，吹和緩偏東風。紫外線指數預測約 10，屬甚高，外出宜做好防曬與補水。留意位於呂宋附近的熱帶低氣壓正向西北移動，未來數日靠近華南沿岸並可能增強，週末廣東沿岸風勢較大、海有湧浪。

【今日重點新聞】

施政報告2025前瞻｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額｜狗隻可入食肆｜高級公務員責任制｜一文睇晒潛在政策｜Yahoo

【Yahoo 新聞】行政長官李家超將於明日 11 時發表本屆政府第 4 份《施政報告》。多間傳媒引述消息稱，政府研究重推「租者置其屋」，先由房委會挑選部分屋邨小規模試行；市場關注的「百元印花稅」門檻由 400 萬放寬至 600 萬料未有進展。投資移民買樓門檻或由 5,000 萬降至 3,000 萬；鼓勵生育方面，新生子女額外免稅額擬由出生首年擴至首兩年，即由 13 萬元增至 26 萬元。高等教育方面，資助院校非本地生上限或由 40% 提至 50%，UGC 資助本地學額維持 15,000 個。政府亦或公布高級公務員責任制細節；食肆可申請牌照讓狗隻入內；提出「跳島遊」便利多島旅遊；北部都會區選取產業「有限度投標」甚至直接批地；加強 AI 應用與教育；外勞輸入方面完善「補充勞工優先計劃」，並檢視本地與外勞比例（現為 2：1）。

海關破洗黑錢集團 涉款 26 億元 4 人被捕 兩骨幹成員於找換店工作｜Yahoo

【Yahoo 新聞】海關瓦解一個疑清洗 26 億元的洗黑錢集團，拘捕 4 人，包括兩名主腦（ 53 歲、56 歲）及兩名骨幹（ 52 歲女子、 25 歲男子），後者任職找換店。調查指兩名骨幹透過同一秘書公司開設 3 間本地空殼公司，在 4 間銀行開逾 50 個戶口，於過去約一年半間涉及超過 6,000 宗交易、近 1,800 個交易對手。海關在多個住宅及商業處所檢取電子裝置與文件，並凍結涉案資產約 250 萬元。被捕者保釋候查，不排除更多人被捕。

鐵通插城巴車長胸口 重型貨車司機被捕 消息：事前另一車輛同遭鐵通損毀｜Yahoo

【Yahoo 新聞】一名城巴 967 號線車長昨日駛經青朗公路時，遭長約 1.7 米鐵通擊破擋風玻璃並插入胸口，現於醫院治理。警方其後拘捕一名 43 歲重型貨車司機，初步翻查閉路電視顯示於下午約 4 時 38 分該車有鐵通掉落路面。另有司機報稱更早前約 4 時同段路已被相同貨車掉落鐵通擊損車身，並提交車 cam 片段。案件交由新界北總區交通意外調查隊跟進。城巴表示車長受輕傷，表現專業。

昨日（15日）一名城巴車長駕駛 967 號線，他駛至青朗公路時，突然有一條 1.7 米長鐵通擊中巴士車頭擋風玻璃，並且直插其胸口。（圖片來源：threads @mandy_py_lau）

【今日重點財經新聞】

沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角

【彭博】報道指，阿里巴巴創辦人馬雲近月重返公司園區與決策核心，參與電商與 AI 相關佈局，對應京東、美團等對手競爭。知情人士稱，馬雲曾推動最高達 500 億人民幣（約 560 億元）補貼計劃，並要求高層頻密匯報 AI 業務進展。自 2023 年起，蔡崇信與吳泳銘主政阿里；外界視馬雲「更親力親為」為行業氣氛改善的信號，但其是否以官方身份回歸未獲確認。

新香港人｜僅 13％ 高才在港置業 70％ 選擇租樓 仲量聯行料每年新增 1.2 萬個租盤需求

【BossMind】仲量聯行報告稱，政府人才計劃帶動短期住宅租賃需求持續上升；約 70% 高端人才選擇租樓、僅 13% 置業。該行估算 2023 至 2027 年間，每年或新增約 12,000 個租盤需求，利好 A 類（實用少於 431 平方呎）與 B 類（ 431 至 752 平方呎）單位。報告又指，跨境資金轉移限制及儲蓄周期等因素，令內地買家在港置業意欲偏低，建議當局放寬資金轉移安排以紓緩樓市壓力。

一手 6575 變 34 萬！藥捷安康累升逾 50 倍後單日腰斬｜港股異動

【am730】生物製藥公司藥捷安康（ 2617 ）上市不足 3 個月股價急升，今早一度高見 679.5 元、較招股價 13.15 元累升逾 50 倍；公司中午公告稱不知悉股價及成交異常原因。午後股價急轉直下，低見 185 元，單日由升轉跌逾半。該股公開發售曾獲 3,418 倍超購、一手中籤率 0.8%，且禁售期下股份比例高達 98%，市場關注其流通盤與波動風險。

【今日重點娛樂新聞】

「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光

【Yahoo 娛樂圈】因《美女廚房》及網上節目走紅的程美段（ Kiwi ）近年轉行保險及美容，傳年薪過百萬。她今日公開婚照，報喜奉子成婚，並曝光未婚夫成熟穩重的外貌，展現幸福一面。

「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚

蘇永康內地個唱遭網友投訴 被翻炒曾涉毒群情激動

【東方日報】蘇永康預定 10 月初在浙江溫州開唱，因其 2002 年曾涉毒歷史，有網民向當地部門投訴要求叫停。浙江省文化廣電和旅遊廳相關人員回應指已接獲反映，演出報批資料合規且屬省級審批層面，暫未接獲不允許舉辦通知；相關話題登上熱搜。部分平台上的個唱資訊今日已被下架，事件仍在跟進。

64 歲張學友首爾演唱會以韓語答謝歌迷 獻唱《留言》狂走音被指令人惋惜

【Yahoo 娛樂圈】張學友《Jacky Cheung 60+》巡演首度登陸首爾，他以韓語向歌迷致意，並即席為樂手獻唱韓文生日歌、演繹改編自 J.Y. Park《頭髮亂了》的段落，氣氛熱烈。不過，有網民上載他演唱《留言》走音片段，引發對其狀態的討論，意見包括建議休養養聲等。