施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天

香港狗主期待多年的「寵物入餐廳」願望終於實現！寵物入餐廳在國外很平常，但根據現行香港法例《食物業規例》是限制寵物進入餐廳的。根據政府統計處數據，全港有超過24萬住戶飼養貓狗，佔總住戶的9.4%，反映寵物經濟的巨大潛力，不過這條法例卻讓不少毛孩主人在外出用餐時感到不便。好消息是，剛剛發佈的《行政長官2025年施政報告》宣佈即將放寬限制，容許食肆申請牌照，讓狗狗進入餐廳，結束長達30年的寵物狗入餐廳禁令。
30年禁令為何要改？
根據《食物業規例》第10B條，法例禁止將狗隻帶進任何食物業處所，包括餐廳的室內或露天座位區，導盲犬及執行法定任務的狗隻（如警犬）除外。違規者一經定罪，最高可被罰款港幣10,000元及監禁三個月。該法例當年旨在防止食物污染及瘋狗症傳播，但隨着寵物疫苗普及、飼養文化進步，瘋狗症風險已大幅降低。不少國際城市（如倫敦、紐約）早已允許寵物進入餐廳，今次香港終於跟上步伐！
寵物友善新政策重點
直至《行政長官2025年施政報告》公佈，政府終於宣佈會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，讓狗狗進入餐廳，這項政策終結30年的寵物狗入餐廳禁令，推動香港進一步成為人寵共融城市。
寵物友善餐廳曾犯法？
部分餐廳過去曾因違反《食物業規例》而被投訴及檢控，例如位於大埔的寵物友善餐廳Kuri Café，今年1月被食環署發現容許狗隻進入餐廳而罰款，同月底再犯，最終被勒令停業7天，生意損失嚴重。不少餐廳於是採用折衷方式，讓狗主將寵物車停泊於店外，透過開放式窗戶互動，新政策允許正規化寵物友善服務後，餐廳將可設計寵物專區或餐飲選項，進一步挖掘寵物經濟潛力。
