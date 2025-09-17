施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天

香港狗主期待多年的「寵物入餐廳」願望終於實現！寵物入餐廳在國外很平常，但根據現行香港法例《食物業規例》是限制寵物進入餐廳的。根據政府統計處數據，全港有超過24萬住戶飼養貓狗，佔總住戶的9.4%，反映寵物經濟的巨大潛力，不過這條法例卻讓不少毛孩主人在外出用餐時感到不便。好消息是，剛剛發佈的《行政長官2025年施政報告》宣佈即將放寬限制，容許食肆申請牌照，讓狗狗進入餐廳，結束長達30年的寵物狗入餐廳禁令。

廣告 廣告

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

30年禁令為何要改？

根據《食物業規例》第10B條，法例禁止將狗隻帶進任何食物業處所，包括餐廳的室內或露天座位區，導盲犬及執行法定任務的狗隻（如警犬）除外。違規者一經定罪，最高可被罰款港幣10,000元及監禁三個月。該法例當年旨在防止食物污染及瘋狗症傳播，但隨着寵物疫苗普及、飼養文化進步，瘋狗症風險已大幅降低。不少國際城市（如倫敦、紐約）早已允許寵物進入餐廳，今次香港終於跟上步伐！

施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天

寵物友善新政策重點

直至《行政長官2025年施政報告》公佈，政府終於宣佈會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，讓狗狗進入餐廳，這項政策終結30年的寵物狗入餐廳禁令，推動香港進一步成為人寵共融城市。

施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天

寵物友善餐廳曾犯法？

部分餐廳過去曾因違反《食物業規例》而被投訴及檢控，例如位於大埔的寵物友善餐廳Kuri Café，今年1月被食環署發現容許狗隻進入餐廳而罰款，同月底再犯，最終被勒令停業7天，生意損失嚴重。不少餐廳於是採用折衷方式，讓狗主將寵物車停泊於店外，透過開放式窗戶互動，新政策允許正規化寵物友善服務後，餐廳將可設計寵物專區或餐飲選項，進一步挖掘寵物經濟潛力。

施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店

結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

食客網上插壽司郎張櫈污糟 反遭網民圍攻呢樣嘢

結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠

麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？