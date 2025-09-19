施政報告｜7迫切重建區試增比率可抵其他項目地價 發展局指會設限期

【Now新聞台】施政報告提出在重建需要較迫切的七個指定地區試行增加私人重建地積比，並容許轉移地積比至其他地區或轉為金額，用作抵銷投地等地價。發展局表示，用作抵銷地價會設限期。

發展局局長甯漢豪：「(重建的)住宅地段的20%樓面面積值多少錢，去計一個價(用作抵銷)。計了後有一個有效期，我們覺得不可能無了期取著又不用，亦沒意思。若取太久，價錢可能已不貼市。」

#要聞