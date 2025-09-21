施政報告2025丨陳茂波：建黃金倉儲僅第一步 金融發展未直接帶動餐飲和零售業 惟業界積極轉型應對

行政長官上周三發表新一份《施政報告》後，陳茂波和其他主要官員先後出席多場記者會闡述相關內容。(陳茂波網誌圖片)

特區政府銳意把香港打造成黃金交易中心，並在新一份《施政報告》定下建立黃金倉儲目標，未來3年擬大增至2000噸，打造區域黃金儲備樞紐。財政司司長陳茂波今日(21日)出席電台節目時表示，建立2000噸黃金倉儲只是第一步，強調建立黃金倉儲最重要是考慮安全問題，而中國是全球最大黃金消費國，故香港有「近水樓台」優勢，日後會與上海黃金交易所合作、探討在黃金交易「互聯互通」、發行其他黃金衍生產品；他又指，服務的客戶不僅來自內地，還有東南亞及中東，他們對香港的治安、法治和法制都有信心

陳茂波又稱，本港即使在地緣政治影響，多年努力下仍展現強大韌性。他認為，要加強香港的吸引力，要強化股票市場，要開拓更多好的上市公司、國際企業來港上市，包括中東及東南亞公司；同時豐富市場，著力發展資產及財富管理業務，在數字金融方面包容及保護投資者，吸引他們落戶香港。

明日大嶼暫緩 指香港不需要太多土地儲備

談到「明日大嶼」，陳茂波指，雖然計畫暫緩推展，但未來十年土地供應正在推進，開始建立土地儲備；強調，香港需要有土地儲備，但不需要太多，因為土地儲備會綁死不少資金，所以土地要有節奏按市場需要推出，既有穩定供應又不會因有太多土地供應帶來負面影響。

餐飲和零售業未受惠金融市場發展

至於餐飲和零售業，陳茂波指，他稱一直有留意情况，指零售餐飲業下跌幅度在近三、四個月以來趨向平穩，季節性波動不逾1%。他指，市場氣氛雖然好轉，但餐飲和零售業都要需要積極轉型應對挑戰，雖然金融市場發展未直接在零售、餐飲體現帶動作用，但整體來說市場氣氛好了些，「也見到多了外國遊客來港，所以未來數個月有更多盛事活動。」

他估計市面會持續暢旺，這也是努力的方向，亦會見到過程中有轉型，一來相關行業轉型，例如很大的酒樓可能要轉一轉，可能未必大規模，現在結婚、宴請都少了很多，要做精些、做專些。

北都發展委員會本月召開首次會議

另外，陳茂波在網誌表示，《施政報告》中提出「北都發展委員會」，下設三個工作組，分別是由他帶領的「發展及營運模式設計組」、由政務司司長帶領的「大學城籌劃及建設組」，以及由財政司副司長帶領的「規劃及發展工作組」，這三個工作組，各有不同側重點。其中「發展及營運模式設計組」將於本月召開首次會議。目標是按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式，包括為不同產業園區度身成立一間或多間園區公司、法定或非法定專門機構，制訂合適的公私營合作模式；亦會適當把相關的土地招標，由「價高者得」轉向採用「產業綁定」的「雙信封制」。

他提到，「雙信封制」有別於傳統一般土地招標的「價高者得」方式，它將要求投標企業提交技術方案和發展計劃，讓政府能更全面考慮相關企業落戶發展所能帶來的投資和技術、對中下游產業的促進、經濟和稅收貢獻、創造的就業機會，以至北都的整體戰略布局等。

「優惠政策包」運用

至於制訂促進產業和投資的「優惠政策包」，陳茂波指，全球爭取優質及龍頭企業落戶競爭激烈，在香港簡單低稅制基礎上，可透過政策創新、彈性靈活與目標企業洽談，並按個別情況運用「優惠政策包」內工具，例如批撥土地、優惠地價、稅務優惠等。

他稱，在處理個別個案時的重點考慮因素，包括相關企業落戶能為香港的經濟、產業升級轉型和發展、就業，以至日後的稅收，能帶來多大效益。過程中，投資推廣署和引進重點企業辦公室會跟相關企業洽談，並進行盡職審查和取得有關政策局的支持，最後向我匯報以作決定。

