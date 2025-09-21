日本團隊研「黑牛畫斑馬紋」 證減少蒼蠅叮咬
施政報告2025丨陳茂波：建黃金倉儲僅第一步 金融發展未直接帶動餐飲和零售業 惟業界積極轉型應對
特區政府銳意把香港打造成黃金交易中心，並在新一份《施政報告》定下建立黃金倉儲目標，未來3年擬大增至2000噸，打造區域黃金儲備樞紐。財政司司長陳茂波今日(21日)出席電台節目時表示，建立2000噸黃金倉儲只是第一步，強調建立黃金倉儲最重要是考慮安全問題，而中國是全球最大黃金消費國，故香港有「近水樓台」優勢，日後會與上海黃金交易所合作、探討在黃金交易「互聯互通」、發行其他黃金衍生產品；他又指，服務的客戶不僅來自內地，還有東南亞及中東，他們對香港的治安、法治和法制都有信心
陳茂波又稱，本港即使在地緣政治影響，多年努力下仍展現強大韌性。他認為，要加強香港的吸引力，要強化股票市場，要開拓更多好的上市公司、國際企業來港上市，包括中東及東南亞公司；同時豐富市場，著力發展資產及財富管理業務，在數字金融方面包容及保護投資者，吸引他們落戶香港。
明日大嶼暫緩 指香港不需要太多土地儲備
談到「明日大嶼」，陳茂波指，雖然計畫暫緩推展，但未來十年土地供應正在推進，開始建立土地儲備；強調，香港需要有土地儲備，但不需要太多，因為土地儲備會綁死不少資金，所以土地要有節奏按市場需要推出，既有穩定供應又不會因有太多土地供應帶來負面影響。
餐飲和零售業未受惠金融市場發展
至於餐飲和零售業，陳茂波指，他稱一直有留意情况，指零售餐飲業下跌幅度在近三、四個月以來趨向平穩，季節性波動不逾1%。他指，市場氣氛雖然好轉，但餐飲和零售業都要需要積極轉型應對挑戰，雖然金融市場發展未直接在零售、餐飲體現帶動作用，但整體來說市場氣氛好了些，「也見到多了外國遊客來港，所以未來數個月有更多盛事活動。」
他估計市面會持續暢旺，這也是努力的方向，亦會見到過程中有轉型，一來相關行業轉型，例如很大的酒樓可能要轉一轉，可能未必大規模，現在結婚、宴請都少了很多，要做精些、做專些。
北都發展委員會本月召開首次會議
另外，陳茂波在網誌表示，《施政報告》中提出「北都發展委員會」，下設三個工作組，分別是由他帶領的「發展及營運模式設計組」、由政務司司長帶領的「大學城籌劃及建設組」，以及由財政司副司長帶領的「規劃及發展工作組」，這三個工作組，各有不同側重點。其中「發展及營運模式設計組」將於本月召開首次會議。目標是按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式，包括為不同產業園區度身成立一間或多間園區公司、法定或非法定專門機構，制訂合適的公私營合作模式；亦會適當把相關的土地招標，由「價高者得」轉向採用「產業綁定」的「雙信封制」。
他提到，「雙信封制」有別於傳統一般土地招標的「價高者得」方式，它將要求投標企業提交技術方案和發展計劃，讓政府能更全面考慮相關企業落戶發展所能帶來的投資和技術、對中下游產業的促進、經濟和稅收貢獻、創造的就業機會，以至北都的整體戰略布局等。
「優惠政策包」運用
至於制訂促進產業和投資的「優惠政策包」，陳茂波指，全球爭取優質及龍頭企業落戶競爭激烈，在香港簡單低稅制基礎上，可透過政策創新、彈性靈活與目標企業洽談，並按個別情況運用「優惠政策包」內工具，例如批撥土地、優惠地價、稅務優惠等。
他稱，在處理個別個案時的重點考慮因素，包括相關企業落戶能為香港的經濟、產業升級轉型和發展、就業，以至日後的稅收，能帶來多大效益。過程中，投資推廣署和引進重點企業辦公室會跟相關企業洽談，並進行盡職審查和取得有關政策局的支持，最後向我匯報以作決定。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/施政報告2025丨陳茂波-建黃金倉儲僅第一步-金融發展未直接帶動餐飲和零售業-惟業界積極轉型應對/601290?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
寧德時代市值增1100億美元 投資者心中估值仍「便宜」
【彭博】— 「便宜」這個詞通常不會用來形容一只股價幾個月將近翻倍的股票，但這正是一些投資者對寧德時代的描述。Bloomberg ・ 2 天前
分析師：比特幣受惠美國減息 年底上望15萬美元
美國聯儲局九個月來首次減息，為比特幣（BTC-USD）今年第四季走勢鋪路。隨着決策官員預測年底前可能再減息兩次，投資者重新關注比特幣於聖誕的價格走向。Yahoo財經 ・ 1 天前
英偉達 入股英特爾最大贏家浮現？
英偉達 (NVDA) 宣布投資英特爾 (INTC) 投資 50 億美元，並建立廣泛的合作夥伴關係，此項重大合作將帶動相關供應鏈，其中半導體光刻設備巨頭艾司摩爾 (ASML) 可望受惠最大，美銀大幅上修其目標價，從 724 歐元大幅上調至 941 歐元。鉅亨網 ・ 1 天前
花旗不認同全球投資者去美元化的說法 稱其為「幻象」
【彭博】— 花旗集團分析師不認同全球投資者正尋求降低對美元依賴的說法，稱去美元化的敘事是一個「幻象」，並未得到經濟數據支持。Bloomberg ・ 1 天前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數再破頂 一周均錄進帳
美股三大指數連續兩日同時創新高，大市繼續為減息預測調整倉位，另外，中美兩國元首通電話，特朗普稱雙方就貿易和TikTok等問題上有進展。然而上日急水破頂的中小型股指數羅素2000則回落。美元繼續轉強，債息上升。金價強勢，紐約期金在3,700美元以上收市。總結一周，三大指數均有上漲。Yahoo財經 ・ 1 天前
美證交會擬改制 業績最少半年一次
美國證券交易委員會 (SEC) 主席阿特金斯（Paul Atkins）周五 (19 日) 表示，將推進計畫，全面檢討上市公司投資人資訊揭露規則，響應美國總統川普周一將企業季報改為半年報的呼籲。鉅亨網 ・ 1 天前
王喜移英遇連環慘況 身無分文食麵無錢找數喊：救命呀！
58歲藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB「男一」演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
打風｜天文台：颱風米娜星期六帶來狂風驟雨！樺加沙接力襲港威力媲美「山竹」？ 網民：下星期二至四坐8望10
今年香港特別多颱風，受強烈熱帶風暴米娜影響，天文台今日（9月19日）9:20am改發三號強風信號，本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強，海面有大浪及湧浪，天文台表示米娜已於2:50pm在汕尾登陸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。至於另一股超級風暴樺加沙已生成，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
和牛放題限時買一送一！銅鑼灣牛舞Gyumai燒肉及涮涮鍋放題 人均$216起任食薩摩牛/樂天澳洲和牛/蒜香牛油帆立貝+汽水任飲
日本鹿兒島著名燒肉品牌Beefar’s，首間以放題形式開設的燒肉及涮涮鍋專門店「牛舞Gyumai」，一直嚴格挑選全球各地品質上乘的珍稀肉品及高質日本料理，在尋找頂級和牛的旅程上，「薩摩牛」絕對是不容錯過的牛界明星！薩摩牛來自日本九州最南端的薩摩半島，當地溫暖的氣候為肉牛生長提供了理想環境，能被認定為薩摩牛的個體，不僅BMS霜降程度需達5級以上，還必須是至少28個月大、未生育過的母牛，且全程不使用抗生素與生長激素，如此嚴苛的標準，造就了薩摩牛的鮮紅粉嫩肉質，均勻分布的油花，油脂間還彌漫著迷人的奶油香氣，入口即化的美妙口感，想不到如此高質靚牛，只需$216起就有機會放題式肆意任嘗！優惠在9月16日下午三點在KKday開搶，大家快約朋友一起品嚐吧！Yahoo Food ・ 1 天前
魏浚笙生蕁麻疹痕到抖唔到氣：今次係我最難受嘅一次！
【on.cc東網專訊】型男魏浚笙（Jeffrey）天生型英帥，皮膚狀態分分鐘靚過不少女星。可是他原來一直飽愛濕疹之苦。他昨日（19日）在社交網分文，大呻生蕁麻疹（又稱風瘌或風疹）之苦，一個字形容--慘！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！
今年情人節（2月14號），方力申突發宣布已跟拍拖兩年的藝術家女友葉萱（Maple）結婚，再於四個月後的父親節（6月15號）自揭快將榮陞爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
譚詠麟公廁大有來頭 身價起碼數千萬
有線節目《一線搜查》探討旅遊熱點公廁衛生差的議題，在西環吉席街公廁進行街訪時，巧遇幫襯完公廁的譚詠麟，譚詠麟以市民「譚先生」身份上鏡，點評公廁水平。能夠吸引殿堂級歌手「譚先生」幫襯的公廁當然不簡單，計位置身價起碼逾三千萬元。Yahoo 地產 ・ 1 天前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 1 天前
AI泡沫又如何？朱克柏格：比起浪費千億美元 錯過才是最大災難
Meta(META) 執行長朱克柏格週四 (18 日) 坦言，AI 泡沫「很有可能」出現，但他寧願冒著「浪費幾千億美元」的風險，也不願錯過超級智慧。鉅亨網 ・ 1 天前
笑到最後｜升跌都贏：KOL的現代股評適應性藝術（高明）
呢位KOL展現嘅正正係呢種高度適應性：雖然本我係睇公司業務嘅基本面分析，但佢能夠推左走右，做到升跌都贏。呢種動態嘅分析能力，理論上應該不會輸錢。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
蘋果iPhone 17上市首日引爭議 門店樣機被發現多處劃痕
【彭博】— 從香港到倫敦、紐約，全球各地的電子產品消費者周五都在排長隊等待購買蘋果公司最新款iPhone。然而，一些人抵達零售店後卻發現，某些樣機已經出現劃痕。Bloomberg ・ 1 天前
問題未解決！英偉達投資英特爾 這業務仍是無底洞
投資者或許為英偉達（宣布投資50億美元入股英特爾而歡呼，不過，舉動對英特爾眼下最大難題幫助有限，就是如何拯救每況愈下的晶片代工業務。Yahoo財經 ・ 1 天前
張致恒為頭家五勞七傷 捱病倒下呈半死狀態惹憂心
藝人張致恒（Steven）與太太雯雯婚後育有4子，惟婚後6年長期經濟拮据，更曾一度因拖租被迫遷而與老婆兒子分居。直至近期才有工開的他，做電器搬運工兼速遞員，總算難難過關關過。日前，他於社交平台公開了個人最新圖片，並寫道「半死狀態，好耐冇病過」，並上載自己的病容照。照片中可見，張致恒雙眼閉合面色極差，髮尾和鬢根亦有明顯斑白，臉容憔悴令人不勝唏噓。照片曝光後，網民留言為他打氣：「加油啊！屋企得你一個搵錢」、「經濟支柱唔好倒下啊」、「小心身體」、「早日康復！」有網民估計他長期工作缺少休息時間所致。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前