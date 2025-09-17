施政報告2025傳媒發展︱李家超：非干擾媒體運作 開拓海外市場說好「香港故事」︱Yahoo

媒體於政府總部出席記者會（資料相片）(Photo by Michael Ho Wai Lee/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（17 日）公布新一份《施政報告》，罕有提及「協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好『香港故事』。」下午記者會隨即有多間傳媒詢問相關詳情，李家超解釋，有關措施並非干擾媒體運作，而是明白本地傳媒在經營上面對壓力，政府會協助媒體開拓海外市場，創造更多營商機會，並利用其專業和國際網絡推廣香港，共同「說好香港故事」。

指傳媒營運承受壓力

李家超表示，香港的傳媒一直在國際上有一定影響力和網絡，很多本地媒體在專業性上表現優秀。他指，業界在營運上承受不同壓力，政府希望透過措施幫助媒體開拓新市場，增加發展空間。他認為，若能在政府協助下加強推廣，將更有效把香港的正面故事傳播至海外。

被問及如何確保不會令外界感到媒體成為政府喉舌，李家超強調，有關措施的核心是為本地媒體提供更多營商機會，並非要干擾媒體運作。李家超指，香港仍然是一個平台，可以成為媒體走向國際的跳板，若媒體能從中獲益，香港同樣會受惠。他稱一直與不同媒體保持良好溝通，希望與專業記者建立更緊密的合作關係。