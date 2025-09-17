施政報告2025公務員問責｜李家超：設部門首長責任制查找不足 可革職、扣薪降級｜Yahoo

People are walking on a footbridge near the Central Government Office in Hong Kong, on May 16, 2024. Today, the government is announcing that it is raising the salary of civil servants, with high-level workers receiving 4.01%, mid-level 4.32%, and low-level 5.47%. (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

【施政報告｜公屋｜租者置其屋｜新生子女免稅額｜非本地生｜狗隻入食肆｜公務員｜北都｜外勞｜跳島遊｜Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，其中提出建立「部門首長責任制」，如發現公務員缺失，嚴重可警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。此外，李家超亦說會成立「AI 效能提升組」，統籌和指導各政府部門有效應用 AI 技術，並研究重組不合時宜的工作流程。

廣告 廣告

李家超指出，政府執行部門和人員為數不少，難免會出現問題，認為必須及時查找原因並糾正，防止個別問題影響社會對政府的整體信任。他認為要加強高級公務員的責任意識，提升部門整體管理水平，因此要建立清晰的「部門首長責任制」。

銜接政治與行政問責

李家超解釋，建立責任制主要目的包括，將司局長就制訂政策須「政治問責」和公務員就執行政策須「行政問責」，兩者銜接起來；此外亦推動部門首長建立有效管理團隊與運作系統，「破瓶頸、補短板」，改善工作流程。

李家超續說，如果部門出現問題，須查找不足及改善，釐清責任誰屬，按缺失輕重情況，依照公務員管理制度進行相應行政或紀律處理。他明確指出，後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。

調查機制分兩級 嚴重或廣泛須獨立調查

李家超指，調查機制分兩級，若問題屬一般性質，調查由部門首長負責，並按公務員管理制度對過失人員作出相應行政或紀律處理。如果部門出現嚴重問題，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色時，調查由專為責任制設立的調查小組負責，查找不足與釐清責任。該小組獨立於政府系統，以確保調查公正獨立。

此外，李家超明確指出要善用 AI，將成立「AI 效能提升組」，政務司副司長將擔任組長，創新科技及工業局局長和數字政策專員分別擔任副組長及秘書長，同時邀請一位業界代表擔任副組長，引入新思維和市場實務經驗。「AI 效能提升組」將按優次與部門研究提升效能的需求，可先考慮與市民接觸面較大的部門；部門亦可主動提出要求，請「AI 效能提升組」優先提供協助。