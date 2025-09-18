小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
施政報告2025公務員問責｜部門首長責任制應賞罰分明 李家超：「胡胡混混、遊手好閒」構成不公｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超昨日（17日）發表《施政報告》提出建立「部門首長責任制」，如發現公務員缺失，嚴重可警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。他今早（18日）到立法會出席施政報告答問會時，強調部門首長對於部門運作一向都有責任，今次是建立全面制度，「強化部門首長的責任擔當」，帶領屬下的高級公務員。他並說，在有效的評核機制配合下，才可以賞罰分明，「我胡胡混混、遊手好閒，同一個成日都開夜車，一定係交到好準、好好嘅，如果係一樣嘅，係好唔公平㗎」。
李家超就任期間，前文化體育及旅遊局局長楊潤雄與運輸及物流局局長林世雄分別在去年 12 月被免職，並由羅淑佩及陳美寶接任。他昨日在記者會暗示楊潤雄及林世雄被免職是因「我對佢唔滿意」，又稱若有官員因擔心被責任而離開政府，認為這些人更應該離開政府，「佢哋唔配做首長」。
首長須持續推動部門提升效率：平時強身健體 傷風感冒都少啲
李家超回應法律界議員林新強時提及部門首長責任制。他說，過去多年來沒有建立全面制度和系統，並留意到社會對於一些事情特別關注，當出現問題時作出公平公正的調查，可以還公務員公道，亦能夠找出責任誰屬。李家超解釋時多用比喻，指如果部門首長平時已持續推動部門運作效率，並非出問題才糾正，「即係我平時都強身健體喇，咁變得傷風感冒都少啲啦」。
此外，李家超回應民建聯林琳指，調查公務員過失的調查小組是獨立於政府，小組熟悉政府運作但又嚴格，並可調查最高級公務員，「查晒所有公務員」，能夠查找不足並調查責任誰屬。他又形容部門首長帶領高級公務員，就像打仗時將軍管理好自己的將領士兵，這樣才可各司其職。
「我未必識拉小提琴，識拉小提琴嗰個，我要佢拉得最好」
李家超續說：「等於我做行政長官要求 15 個局長，自己各司其職、獨當一面，我係做指揮，我未必識拉小提琴，識拉小提琴嗰個，我要佢拉得最好，每個人都做得最好，呢個交響樂曲就奏得最好，呢個亦都係部門首長責任制希望做到嘅」。
