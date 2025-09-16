同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
施政報告2025前瞻｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額｜狗隻可入食肆｜高級公務員責任制｜一文睇晒潛在政策｜Yahoo
李家超將會在立法會發表2025年度施政報告。
【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超將於明早（17 日）11 時，於立法會會議廳發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告。李家超表示，今年的《施政報告》會沿用去年的綠色。報告尚未發表，多間傳媒已經引述消息指會推出各項政策，《Yahoo 新聞》現時一文盤點。
公屋戶有望購買單位
政府曾經在 1991 年和 1997 年推出「租者置其屋計劃」，滿足公屋居民的置業需求，不過政府在 2002 年推出「孫九招」後就將計劃中止。消息指，政府有意重推計劃，先由房委會挑選幾條屋邨，諮詢居民的買屋意向，再小規模重推計劃。
百元印花稅進一步放寬料落空
另外市場原本期望將購買物業的「百元印花稅」門檻，由 400 萬元或以下物業，再放寬至 600 萬元或以下物業，但消息指政府不打算放寬。
投資移民買樓門檻放寬至 3,000 萬元
現時投資移民的買樓門檻為 5,000 萬元。早前有多個政黨建議將金額門檻調低至 3,000 萬元，期望降低後可以吸引更多投資移民選擇香港。消息指，政府認為降低至 3,000 萬元問題不大，對絕大部份希望購買物業的本地居民影響不大，預計政府將會採納意見。
新生子女免稅額加碼
本港生育率在低位徘徊，消息指政府會繼續推出措施鼓勵生育，將新生子女在課稅年度的額外免稅額，由只限於出生首年擴至出生頭兩年。如果成事，父母獲得的新生子女免稅額會由 13 萬元，倍增至 26 萬元。
非本地生學額提高至 5 成
消息指，政府有意再放寬 8 間資助院校的非本地生上限，由現時百分之 40 再增加至百分之 50。不過，大學教育資助委員會（UGC）為本地學生提供的資助學額會繼續維持在 15,000 個，料措施不會影響本地學生升讀資助院校的機會。
公布高級公務員責任制
李家超在 6 月曾經表示，正在研究高級公務員責任制，消息指李將於《施政報告》公布相關細節，目標是優化高級公務員系統建設，加強公務員的領導責任及角色。
餐廳申請後可容許狗隻入食肆
現時在《食物業規例》下，狗隻不准進入食肆，食環署去年就有狗隻入內的投訴和檢控數字分別為 418 宗和 2 宗。早前有議員認為應該發展「寵物經濟」，將現時的規例「拆牆鬆綁」；消息指，施政報告計劃放寬《規例》，食肆可以申請牌照，讓寵物主人能夠帶同狗隻進入餐廳。
推出「跳島遊」生態旅遊路線
本港島嶼眾多，大嶼山和西貢多個島嶼都屬於熱門旅遊景點，但多數都無直航船隻前往，不利旅客在島與島之間旅遊。消息指，政府會提出「跳島遊」，從交通方面著手，便利旅客多島穿梭，帶動當地生態旅遊和經濟 。
北部都會區繼續發展
政府視北部都會區為未來大力發展的項目，預料會繼續聚焦。為了便利產業進駐，消息指政府有機會選取部份產業「有限度投標」，甚至直接批地給行業進入北都發展。
加強 AI 應用
人工智能大勢所趨，消息指政府會繼續著墨，包括檢視政府部門工作流程，研究讓人工智能參與的環節。另一方面，政府會繼續吸引 AI 相關企業落戶，在學校推展 AI 教育和 STEAM 教育。
外勞輸入比例擬調整
勞工界早前有聲音指政府應該暫停輸入外勞，消息指政府會完善「補充勞工優先計劃」，但不會暫停。現時本地僱員及外勞的輸入比例為「2：1」，消息指政府會調整比例，而且只限於同一工種，防止濫用。
《Yahoo 新聞》將會緊貼施政報告發表過程，不斷更新。
