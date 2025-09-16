施政報告2025前瞻｜政界倡派消費券 傳發展AI寵物經濟 新生子女免稅額延至2年

施政報告2025｜李家超今年《施政報告》報告封面沿用綠色，主題定為「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」。(蘇文傑攝)

行政長官李家超將於周三(16日)發表任內第四份《施政報告》。今年報告封面沿用綠色，主題定為「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」。社會大眾高度關注，這份施政藍圖將推出哪些具體政策措施，以振興社會活力、改善民生福祉，其中會否再派消費券亦成焦點。《am730》特此整合各方消息，幫助讀者了解即將出爐的《施政報告》重點。

施政報告2025｜人工智能 發展料 成重點

李家超在社交媒體上發布第四份《施政報告》宣傳片，透露今年的領呔由高等教育科技學院的師生設計，靈感來自港珠澳大橋等，象徵香港的內聯外通優勢。片段前8秒由人工智能(AI)生成。

據了解，今年的施政報告將重點聚焦於人工智能發展，並多次提及政府部門應用AI處理政務。政府將全面檢視部門工作流程，研究如何利用AI提升效率及便民服務。特首鼓勵各界廣泛採用AI，以提升香港的創科水平，開拓更多應用場景，吸引AI企業落戶，推動產業發展。在基礎教育方面，港府正推進STEAM教育，並計劃設立基金鼓勵學校引入AI教育。

施政報告2025｜傳新生子女連續2年享26萬免稅額

為鼓勵生育，消息指港府今年再加碼相關措施，預計將延長新生子女在課稅年度的額外免稅額，由現時僅出生首年擴展至至少首兩年，意味著新生子女家庭將可連續2年享有的26萬元免稅額。新措施目標於2026/27年度生效。

施政報告2025｜料北都 都會區提速發展

消息指，《施政報告》將專章談及北都發展，明確目標與分工，以提升行政效率，確保規劃落地，成為香港融入大灣區的新引擎。同時，消息指政府為加快發展北部都會區，會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐，並且亦可考慮選取特定行業「有限度投標」，亦不排除「直接批地」。

施政報告2025｜八大非本地生比例或增至50%

香港要打造國際專上教育樞紐。消息指政府在新一份《施政報告》中除了預留資金推動中小學的數字教育和發展人工智能(AI)外，亦將進一步放寬八大資助院校招收非本地學生的上限，非本地生學額將進一步調高至50%。教資會每年為本地生提供的1.5萬個資助學額維持不變，不受非本地生比例提升影響。

施政報告2025｜高級公務員系統料優化

消息指，新一份《施政報告》中，政府將優化高級公務員系統建設，加強公務員的領導責任及角色，同時強化政府部門主管及高級公務員的領導能力，盼將政策發揮得更好和落實，令市民受惠及生活得更好。

施政報告2025｜ 消費券再派機會低

面對北上消費盛行及旅客消費模式改變，本地餐飲和零售業務表現不佳。儘管政府面臨財政赤字，今年施政報告諮詢期間，有政黨議員及團體建議再次發放消費券。然而，目前消息指政府大規模派發消費券的機會不高。政府將推出其他措施，助力中小企業和各行各業的升級轉型，著眼於可持續發展。

施政報告2025｜擬提及重推租置計劃

消息指，港府有意重推擱置了約20年的公屋租置計劃，但將先由房委會挑選幾條屋邨，諮詢居民是否有意買屋的意向，才落實小規模重推計劃。另外，港府早前容許把商廈改裝成學生宿舍，《施政報告》也會預留部分未發展的商業用地，容許興建學生宿舍，以增加宿位供應。

施政報告2025｜外勞輸入比例或有調整

因應本港失業率上升，加上有本地勞工反映，擴大輸入外勞政策導致就業機會減少。據了解，政府將完善「補充勞工優化計劃」，加強監管防止濫用，並以保障本地工人就業為原則，但不會暫停該計劃，目前預計政府將對現行本地僱員及外勞的「2:1」的輸入比例要求提出具體調整措施。

施政報告2025︱或放寬投資移民買樓門檻

消息指，新一份《施政報告》可能放寬投資移民的買樓門檻。李家超早前與政黨會面時，多個政黨建議將最低買樓限制由5,000萬元降至3,000萬元，以吸引更多投資移民來港。

據悉，降低門檻基本上未見明顯反對聲音，即使放寬至3,000萬元，仍屬中上價位住宅，非一般市民所能負擔。這將為投資者提供更多選擇，並促進境外資金進入樓市，因此很可能會被《施政報告》接納。

施政報告2025︱ 發展「寵物經濟」 擬解除毛孩入餐廳禁令

今年不少議員提議發展「寵物經濟」，促在交通、餐廳等方面拆牆鬆綁，營造寵物友善環境。據報，施政報告計劃放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓寵主能帶同狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令。

施政報告2025︱ 低空經濟與生態旅遊新方向

據了解，政府推動低空經濟第二期試點，涵蓋載人飛行試驗；開發「跳島遊」等生態旅遊路線，加強規管並擴展至非傳統景點。

施政報告2025︱ 民生篇幅最長 「政改」仍缺具體著墨

據了解，《施政報告》中篇幅佔最多仍然是民生議題，延續去年的做法，把民生範疇相關的政策收歸於同一篇章，字數逾萬，佔全文約三分一。雖然政府面對財政壓力，民生投入仍「應使得使」。至於政制改革及普選議題，則未見詳細規劃。

