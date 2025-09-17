施政報告2025北部都會區｜專屬法例加快發展 消息：明年立法 專項撥款可繞過立法會｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】《施政報告》繼續聚焦北部都會區發展，特首李家超今日（17日）提出，成立由行政長官領導的「北都發展委員會」，並訂立加快發展北都專屬法例，包括成立法定園區公司，為其設立專項撥款渠道以注入資金。據了解，政府目標在明年內立法，若法例通過，政府日後向公司注資，不需要經立法會批准。

生物樣本或可跨境流通

《施政報告》提出，將授權政府制訂簡化的法定程序，包括成立法定園區公司；為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金；管理指定地區跨境流動的便捷方法，包括人流、物流、資金流及數據和生物樣本流，吸引科研及高端製造業落戶香港等。值得注意的是，生物樣本現時並不能過境，未來將有機會跨境流通。

據了解，佔地23公頃的洪水橋新發展區原來規劃用作物流及港口後勤產業發展，當局正考慮加入先進及新型工業等用途，當局初步傾向成立一間由政府全資擁有的非法定公司，注入土地及資金，盡快洽商產業進駐，而公司亦可再成立子公司，專注各產業發展，此舉可較由政府部門或法定機構發展更快。

消息又指，當局擬明年訂立發展北都專屬法例，包括為園區公司設立專項撥款渠道，預計明年將舉行兩個月諮詢期，年中提交立法會首讀，明年年底成立法例。

李家超：流程透明有規矩

被問到北都設專屬法律，會否成為「特區中的特區」，李家超今日稱，北都發展屬本港戰略地位，佔地達本港三份之一。有良好產業進駐，對本港「一定係好」，故他對此「心急如焚」，故要拆牆鬆綁，強調要有立法基礎，例如訂立附屬法例加快流程，「既係透明，亦都有規矩，亦都會經過立法會討論」，強調會指明甚麼領域是專屬法律適用，「如果專屬法律冇提，當然其他法律適用，好簡單嚟講，打劫罪喺北都，冇可能唔係一個打劫罪。」

防決策太慢 錯失機會

他續指，政府與商界共同發展北都是必走的路，「結合高效市場和有為政府」，形容法律框架和政府資金等是「工具箱」，最後由他或財政司司長拍板，以防再因決策過程太慢而錯失機會，「我唔會再輸比任何係純粹關於時間，或者程序上面比他人弱嘅地方」，但強調會確保符合香港整體利益。

一直關注北都發展的立法會議員劉國勳確認，政府擬明年向立法會提交草案，就加快發展北都訂立專屬法例，授權政府制訂簡化的法定程序。他認為，北都發展時間長，並涉及眾多範疇，包括環境、通訊、創科及產業落地等，在專屬法例下授權部門及機構，日後可以附例形式，為產業等度身訂造「先試先行框架」，毋須事事經過繁複審批，以打破部門壁壘、加快發展步伐。

削弱立會監察？劉國勳：政府會接納議員意見

被問到專屬法例會否削弱立法會監察，劉認為現時政府在發展前，已會接納議員意見，政府再推動落實，加上有關北都發展，立法會普遍都很支持。他又舉例指，西九的發展都只是向立法會「講下」，而地政署批地亦不需經立法會，故認為北都的做法亦大致相同，只是拆牆鬆綁的範圍更廣、更大。