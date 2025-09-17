施政報告2025北部都會區｜李家超「心急如焚」親領北都發展委員會 訂專屬法律、「優惠政策包」｜Yahoo

小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
李家超指，北部都會區（北都）是香港經濟發展新引擎，將推動大學城建設
【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今（17 日）於立法會發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告。政府加快發展北部都會區，李家超最新表示，會親自領導「北都發展委員會」，推動建設，並訂立加快發展北都的專屬法律。
李家超：為北都發展「心急如焚」
李家超指，北都與深圳接壤，面積和未來人口約佔香港三分之一，是香港的戰略發展區域，具有巨大經濟價值和發展潛力，能創造大量職位和提升生產力，雖然政府過去三年已加快建設，但北都幅員廣闊，所需資源投資龐大，「我一直為此心急如焚」。
政府會加快發展北都，成立由其領導的「北都發展委員會」，制訂北都各發展區的營運模式，推動大學城建設，「拆牆鬆綁」簡化行政程序。
另外，北都將採取「安全省時省錢」的建造方法，及委員會將訂立加快發展北都的專屬法律。政府會引入和培育產業，創造職位和提升生產力，並制訂「優惠政策包」，以更快、更靈活的方式與產業商討落戶細節，創造更多高收入的優質職位及提升生產力。
「北都發展委員會」設三個工作組
「北都發展委員會」將設三個工作組，包括由財政司司長任組長的「發展及營運模式設計組」，按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式，包括為不同產業園區度身成立一間或多間園區公司、法定或非法定專門機構，制訂公私營合作模式如「建設–運營–移交」（BOT）等。發展局正就洪水橋約23公頃產業用地進行產業園公司的政策研究，會在今年內公布建議。
由政務司司長任組長的「大學城籌劃及建設組」 ，成立調研專班，研究北都大學城發展模式，實地考察不同地方大學城的成功模式，廣納本地、內地和國際知名大學校長或代表等意見。三批大學城土地最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。
由財政司副司長任組長的「規劃及發展工作組」，負責由規劃到執行的全流程管理，就統籌整合規劃、工程、土地、交通、環保等作全面部署，促進產業進駐，創造職位和提升生產力。小組特設專案監督辦公室，加強工程審批的統籌和監督，並設時限和分階段通報機制，以加快速度。
以試點形式推行「分階段開發」
為簡化行政措施「拆牆鬆綁」，政府會引入快速審批制度，結合海外和內地的成功建造技術、用料和設備等，降低工程成本並縮短工期。
另外將以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，例如零售、娛樂或會議展覽等項目，藉此吸引企業進駐、創造收益和匯聚人流，其中會就洪水橋商業用地施行「分階段開發」模式邀請巿場提交意見。
專屬法例 便捷管理跨境人流及資金流
李家超指，會訂立加快發展北都「專屬法例」，授權政府制訂簡化的法定程序，包括成立法定園區公司，為園區公司設立專項撥款渠道，管理指定地區跨境流動的便捷方法，包括人流、物流、資金流及數據和生物樣本流，吸引科研及高端製造業落戶香港。
亦會加快批出建築圖則，放寬各分區大綱圖的准許用途及微調發展參數，加快繳付徵收土地的賠償等。
加快發展河套、新田科技城、交通基建
政府今年內會推出河套第一期餘下用地的選定地塊；完成第二期發展規模、產業分布等規劃，完成河套香港園區總體布局。政府今年內亦會公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涵蓋頂層設計、產業定位策略等。
李家超指，為配合北都發展，古洞站和洪水橋站的工程正全速進行，將分別於2027年和2030年竣工。政府已與港鐵公司簽訂第一部分項目協議，目標是2034年或之前同步開通。
問：什麼是北都發展委員會？
答：北都發展委員會是政府成立的專責組織，由行政長官李家超親自領導，負責制定和推動北部都會區的發展策略和具體措施，以加快該區的建設與發展。
2. 問：北都發展委員會的主要任務是什麼？
答：委員會將制定北都各發展區的運作模式、推動大學城建設和其他配套設施，並簡化土地批出及行政程序，推出專屬法律及優惠政策包，促進產業落戶和區域經濟發展。
3. 問：政府為促進北都發展制定了哪些專屬法律措施？
答：政府會制訂專屬法律，設立法定園區公司及專項撥款渠道，簡化批地及地價程序，並制定涵蓋資助和稅務減免等優惠政策，提升行政效率並吸引企業投資。
4. 問：北都發展的目標是什麼？
答：目標是打造香港新的經濟引擎，吸引高增值和高潛力產業落戶，創造大量高收入優質就業機會，提升整體生產力和競爭力。
5. 問：行政長官如何形容北都發展的推進進度和態度？
答：李家超形容北都發展工作「心急如焚」，強調必須加快推動，盡快實現建設目標，確保香港未來持續發展及競爭力。
