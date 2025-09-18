施政報告2025北部都會區｜ 陳茂波：專項撥款起動資金仍須立法會批准 每年財報確保透明度｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】特首李家超周三發表任內第四份《施政報告》，提出重點發展北部都會區，訂立專屬法例、設立專項撥款渠道等簡化程序及加快發展。外界關注若「專項撥款」不需要經立法會批准，公帑難以監察，財政司司長陳茂波今（18 日）見記者時表示，「專項撥款」的起動資金仍需獲立法會批准，不同園區公司會有政府、業界或公眾代表，資金狀況可透過年報等監察。

陳茂波：確保園區公司運用資金有彈性

施政報告提出，政府會訂立加快發展北都專屬法例，授權政府成立園區公司並設立專項撥款渠道。據了解，法例通過後，向園區公司注資前毋須經過立法會審批。財政司司長陳茂波表示，要成立專項撥款渠道，首筆資金仍需獲立法會批准，但未有透露首筆資金涉及多少款項。

陳茂波表示，為了保持有靈活性、彈性及快速，撥款注資不同園區公司後，會交給園區公司決定如何運用。他指出，各園區公司有管治體系，包括董事局，成員會包括政府、業界及公眾代表，有監察作用。做法參考科學園，吸引個別公司進駐時有列明條件，科學園董事會亦有機制監察。

他指，未來款項交到園區公司「都係會有交代機制」，例如每年發表財務報表等，確保有一定透明度。北都園區公司是由政府全資擁有，盈利屬政府所有，至於政府會否分紅，他表示會「留有彈性」，要視乎公司未來發展計劃和資金需要。

被問到如何確保政府在園區公司中有主導角色，陳茂波表示，政府會決定園區公司的產業方向，可運用法律工具、設立服務合約、具否決權的股份等，但強調運作上會為園區公司保留彈性。

甯漢豪：「按實補價」可用於全港工商業用地

施政報告提出，政府可靈活批撥土地，包括直接批地。甯漢豪表示，以往直接批地包括大學用地、產業用地等，在政策局支持、特首會同行政會議審批後，會透過土地註冊處公布，當局會視乎該企業優勢、帶來的經濟效益，是否發揮重要起動作用等決定是否採用直接批地。

另外，當局將以「按實補價」減低北都補地價資金成本，視乎地塊情況，容許業主以實際興建樓面及實際用途釐定應繳補價。發展局局長甯漢豪表示，相關政策將不只適用於北都，也可用於全港工商業用地，由於部份業權人士現時不想盡用地積比率，但地政總署現時會按「起盡」計算補價，當局未來會諮詢業界。

