施政報告｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額料再放寬
施政報告2025北都｜李家超「心急如焚」親領發展委員會 訂專屬法律、「優惠政策包」｜Yahoo
李家超指，北部都會區（北都）是香港經濟發展新引擎，將推動大學城建設
【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今（17 日）於立法會發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告。政府加快發展北部都會區，李家超最新表示，會親自領導「北都發展委員會」，推動建設，並訂立加快發展北都的專屬法律。
李家超：為北都發展「心急如焚」
李家超指，北都與深圳接壤，面積和未來人口約佔香港三分之一，是香港的戰略發展區域，具有巨大經濟價值和發展潛力，能創造大量職位和提升生產力，雖然政府過去三年已加快建設，但北都幅員廣闊，所需資源投資龐大，「我一直為此心急如焚」。
政府會加快發展北都，成立由其領導的「北都發展委員會」，制訂北都各發展區的營運模式，推動大學城建設，「拆牆鬆綁」簡化行政程序。
另外，北都將採取「安全省時省錢」的建造方法，及委員會將訂立加快發展北都的專屬法律。政府會引入和培育產業，創造職位和提升生產力，並制訂「優惠政策包」，以更快、更靈活的方式與產業商討落戶細節，創造更多高收入的優質職位及提升生產力。
「北都發展委員會」設三個工作組
「北都發展委員會」將設三個工作組，包括由財政司司長任組長的「發展及營運模式設計組」，按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式，包括為不同產業園區度身成立一間或多間園區公司、法定或非法定專門機構，制訂公私營合作模式如「建設–運營–移交」（BOT）等。發展局正就洪水橋約23公頃產業用地進行產業園公司的政策研究，會在今年內公布建議。
由政務司司長任組長的「大學城籌劃及建設組」 ，成立調研專班，研究北都大學城發展模式，實地考察不同地方大學城的成功模式，廣納本地、內地和國際知名大學校長或代表等意見。三批大學城土地最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。
由財政司副司長任組長的「規劃及發展工作組」，負責由規劃到執行的全流程管理，就統籌整合規劃、工程、土地、交通、環保等作全面部署，促進產業進駐，創造職位和提升生產力。小組特設專案監督辦公室，加強工程審批的統籌和監督，並設時限和分階段通報機制，以加快速度。
以試點形式推行「分階段開發」
為簡化行政措施「拆牆鬆綁」，政府會引入快速審批制度，結合海外和內地的成功建造技術、用料和設備等，降低工程成本並縮短工期。
另外將以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，例如零售、娛樂或會議展覽等項目，藉此吸引企業進駐、創造收益和匯聚人流，其中會就洪水橋商業用地施行「分階段開發」模式邀請巿場提交意見。
專屬法例 便捷管理跨境人流及資金流
李家超指，會訂立加快發展北都「專屬法例」，授權政府制訂簡化的法定程序，包括成立法定園區公司，為園區公司設立專項撥款渠道，管理指定地區跨境流動的便捷方法，包括人流、物流、資金流及數據和生物樣本流，吸引科研及高端製造業落戶香港。
亦會加快批出建築圖則，放寬各分區大綱圖的准許用途及微調發展參數，加快繳付徵收土地的賠償等。
加快發展河套、新田科技城、交通基建
政府今年內會推出河套第一期餘下用地的選定地塊；完成第二期發展規模、產業分布等規劃，完成河套香港園區總體布局。政府今年內亦會公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涵蓋頂層設計、產業定位策略等。
李家超指，為配合北都發展，古洞站和洪水橋站的工程正全速進行，將分別於2027年和2030年竣工。政府已與港鐵公司簽訂第一部分項目協議，目標是2034年或之前同步開通。
其他人也在看
施政報告2025直播｜李家超：建立部門首長責任制 最嚴重可革職 成立AI效能提升組(持續更新)
【9月17日更新】特首李家超將於今日(17日)11時到立法會發表任內第四份《施政報告》。今年封面沿用去年的綠色，代表活力和延續性，亦代表政府政策及香港繁榮活力會延續，主題定為「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」，內容主軸圍繞經濟和民生，涵蓋短、中、長期政策。 李家超將於下午和夜晚，分別出席《施政報告》記者會am730 ・ 49 分鐘前
【SKECHERS】開倉日 精選大人鞋款一律$150（17/09-19/09）
SKECHERS舉行2025清倉日，場內精選大人鞋款一律 $150、小童鞋款及大人服飾一律 $100、小童服飾一律 $50、五包襪款一律$100！不過要注意，場內只接受現金（不接受$1000鈔票）及八達通，貨物出門後不設退換。YAHOO著數 ・ 59 分鐘前
《施政報告》李家超：成立北都發展委員會 加快發展北都
李家超發表任內第四份《施政報告》指，改善民生是其施政的最終目標，讓市民有更好住房、打工仔有更多收入、長者有更好照顧、青年有更好發展。民生與經濟息息相關，經濟增長是改善民生的基礎，能創造就業和財富，為公共服務提供更多資源，讓政府提供更多服務；民生改善則帶動社會需求，激發市場活力，促進經濟發展。經濟與民生，兩者相輔相成。 他指，今年的《施政報告》圍繞兩大主軸，分別是經濟和民生。他會加快發展北都，成立由他領導的「北都發展委員會」，制訂北都各發展區的營運模式，推動大學城建設；拆牆鬆綁簡化行政程序；採取安全省時省錢的建造方法；及訂立加快發展北都的專屬法律。政府會引入和培育產業，創造職位和提升生產力，並制訂優惠政策包，以更快、更靈活的方式與產業商討落戶細節，創造更多高收入的優質職位及提升生產力。 他指，政府會把握香港出口平台優勢，鞏固香港國際中心地位，發揮金融、貿易、專業服務、供應鏈管理、專業網絡等優勢，創造就業和收入，進一步推動總部經濟，帶來更多商機；亦會以教育、科技、人才一體化發展，同時推動文體旅協同發展，讓市民生活在經濟蓬勃、文化活力的社區。(ha/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.AASTOCKS ・ 46 分鐘前
張曼玉都玩Pickleball是什麼？明星們也迷上的球類運動，成為「新派有錢人玩意」？
匹克球（Pickleball）成為熱門運動，到底連張曼玉也迷上的 Pickleball 是甚麼？又如何入門參與「新派有錢人玩意」？一起來看看吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
Amazon Prime Big Deal Days 2025 回歸！10 月 8 日、9 日 48 小時會員狂購
還在呆呆望著購物車強忍下單慾望？不用等了！Amazon 早先宣布 Prime Big Deal Days 會員大促即將於 3 週後回歸。 從 10 月 8 日 15:01 開始，Prime 會員可在 48 小時內獨享來自 Apple、Samsung、LG、Sonos 等品牌的大幅優惠。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 4 小時前
粟米湯食譜│溫野菜金黃粟米湯 濃郁幼滑要加一樣材料
近期網上一提到溫野菜粟米湯的湯底九月話會暫停，一時間非常有Noise，更有網民狂讚「好食到癡線」咁緊要！結果現在經常都會斷貨。如果不想排隊，其實在家自製個濃郁幼滑金黃粟米湯也是不太難。將粟米加雞湯煮出基本粟米雞湯底，其實香氣已經很濃，把部份粟米粒打成蓉後回鍋，基本上已經完成大半，但這時的湯還不太濃郁，要出動最後的秘密武器，就是乾燥粟米磨成粉的粟米粉（千萬不要搞錯，不是粟粉），用這個粉來把粟米湯調成濃湯狀，香氣加乘。如果當濃湯飲，質地可以稠些，如果做火鍋湯底，加熱時可適量再加點清水或清雞湯稠稀，即睇如何製作溫野菜粟米湯：Yahoo Food ・ 5 小時前
杜如風喪買嘢成網民人生目標 被封「公主教母」 曾因「世界級港女」封號多年冇拖拍
好熟日本嘅杜如風再次為TVB主持旅遊節目《解風東京2》，當然貫徹態度繼續喪食喪買。其中一集杜如風去到一間買二手名牌袋嘅店鋪「巡視」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 2 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜《膠戰S4》訪問 Jeffrey歷意外後大改變放肆勁食 Hillary感Edan收埋自己：頭三季我覺得佢易相處啲
綜藝節目《膠戰》已成為ViuTV王牌級遊戲節目，6膠成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）激發強烈化學作用Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
微軟斥300億美元投資英國AI基建 建最大超級電腦
據《CNBC》周二 (16 日) 報導，微軟 (MSFT) 宣布計劃至 2028 年在英國投資 300 億美元建設 AI 基礎設施，其中包括 150 億美元資本支出和 150 億美元營運投資，將與英國雲端運算公司 Nscale 合作打造英國最大超級電腦。鉅亨網 ・ 7 小時前
上水男學生遭欺凌 4 同學被捕｜藥捷貨乾抽高六成收市倒插 54%｜于朦朧母親指兒子因飲酒意外墮樓身亡｜9 月 17 日・Yahoo 早報
上水發生校園欺凌事件，4名身穿校服的男女學生欺凌一名男生，包括掌摑及言語欺凌；其中1人更勒索受害者近1萬元。警方指，7月接獲相關報案，已拘捕4名年齡介乎13至15歲的男女，涉嫌「普通襲擊」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
施政報告前瞻｜陳學鋒：重推公屋租置計劃可鼓勵住戶向上流動
【Now新聞台】消息指，施政報告有意重推擱置約20年的公屋租置計劃。有立法會議員認為推行計劃有助善用公屋資源，鼓勵公屋住戶向上流動，並增加政府收入，用作興建其他公營房屋。 立法會議員(香港島西)陳學鋒：「政府每年都有一定收入，因為賣樓就有一定收入，這些收入亦都可以繼續投入其他公營房屋，令到這個概念不斷推動。我們自己覺得慢慢希望可以做到先租後買的發展概念，意思即是你住公屋，可能住了10幾、20年，之後賣給你，讓你透過公屋儲錢，繼續向上流動，這才是讓市民共同富裕、向上流動的重要階梯。」#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
輝達、微軟領投 美英達成420億美元《科技繁榮協議》
英國和美國達成一項技術協議，以加強在人工智慧、量子運算和民用核能領域的合作，以輝達 (NVDA-US) 、輝達 (鉅亨網 ・ 3 小時前
美減息是定局 問題：再減幾多次？
市場已肯定聯儲局今個星期減息0.25厘，是今年以來首次，但對投資者而言，更大的問題是在就業轉弱、通脹居高不下、以及白宮施壓升溫的情況下，之後還會減息多少次。Yahoo財經 ・ 23 小時前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Z 世代革命浪潮捲南亞 三國青年連環推翻政府 分析：貪腐與不平等激發怒火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】尼泊爾近日爆發大規模青年抗爭，數以萬計年輕人湧上街頭，高呼反對貪腐和用人唯親，最終衝擊國會大樓並迫使總理奧利（KP Sharma Oli）辭職。專家指，這場運動與近年孟加拉及斯里蘭卡的青年抗議呼應，三國的示威雖然因應不同背景爆發，但共同呈現出一種由「Z 世代」推動的新政治浪潮，令南亞地區被視為「Z 世代革命」的核心。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
奧地利八旬修女安老院「出走」 違教區命令重返修道院 IG分享彌撒日常變網紅｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】奧地利薩爾斯堡（Salzburg）近日出現一宗「愛回家」事件。三名年逾八旬的修女從安老院「出走」，無視教區上級的命令，重返曾生活大半輩子的 Goldenstein 修道院，拒絕返回院舍，更開設 Instagram 帳號分享祈禱、彌撒等日常。事件引起爭議，支持者讚賞她們堅守家園的勇氣，教區則指，以三人的健康狀況無法獨自生活，堅持她們應回到安老院。Yahoo新聞 ・ 19 小時前