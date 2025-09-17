10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
施政報告2025四山旅遊｜藉四徑名氣發展綠色景點 西貢海藝術節無疾而終
【Yahoo 新聞報道】特首李家超在施政報告中提出， 政府會落實發展旅遊熱點工作組今年提出的「四山」旅遊，提升郊野公園配套，以及建造如樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等新設施。政府亦會探討合適措施，串連鄉郊景點如傳統村落農田、宗祠書室、風俗活動等，讓遊人徒步或單車遊，豐富鄉郊生態遊體驗。
預計明年年底才全部完成
「四山」旅遊是發展旅遊熱點工作組今年 5 月提出的九個項目之一，工作組指出，此項目善用香港山海都市近在咫尺的特質，發展以山為主題的綠色旅遊。當時電影《香港四徑大步走》口碑載道，工作組表示，利用「四徑」的知名度，發展較為親民的「四山」旅遊，分別是太平山（爐峰自然步道—西高山段）、鳳凰山（昂坪自然步道—彌勒山段）、西貢海（橋咀郊遊徑）和大帽山（扶輪公園至大帽山觀景台）。
工作組指出，「四山」特點是具有獨特自然景觀，容易且短途的路線，公共交通便利而且能承載較多遊人。政府的計劃包括優化山徑設施，如加設路標及郊遊資訊牌等，並與業界串聯鄰近旅遊點，規劃旅遊行程，作進一步宣傳推廣，預計明年年底全部完成。
文體旅局今年 7 月呈交立法會的文件指出，「四山」項目涵蓋的四條山徑均能展現香港既依山傍海，又充滿現代繁華的特點，可吸引不同類型遊客，而且四個地點能承載較多遊人，確保可持續綠色旅遊及優質自然體驗。 政府估計，「四山」項目可為鄰近旅遊點帶來直接經濟效益，如餐飲、零售、特色交通、導賞服務等，亦可透過區域串聯帶動附近地區經濟。
戶外歷史遺蹟博物館講足六年
至於施政報告提及的樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等新設施，並非新構思。漁農自然護理署在 2017 年委託顧問進行「提升本港郊野公園及特別地區康樂及教育潛力顧問研究」，探討如何提升郊野公園及特別地區的康樂及教育潛力，以豐富遊客體驗和滿足公眾對郊野康樂活動日益增加的需求。提升潛力研究在 2019 年完成，顧問提出了四項優化方案，包括優化現有設施、設立戶外博物館、提供樹頂歷奇設施，以及提供升級露營地點和生態小屋。
至 2022 年，漁護署再委託顧問公司聯同歷史學家鄺智文博士進行進一步研究，探討在郊野公園設立戶外博物館的可行性。漁護署初步選出兩個可設立戶外博物館的選址，分別為位於龍虎山郊野公園的松林砲台和位於城門郊野公園的城門碉堡。有關方案曾於 2023 年向郊野公園及海岸公園委員會諮詢，但至今未見進一步具體計劃。
發展旅遊熱點工作組是在去年施政報告中提出成立，由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。文體旅局於去年 11 月呈交立法會的施政報告旅遊政策文件中曾提及，政府將在未來數年繼續進行「西貢海藝術節」。
然而，舉辦了三年的西貢海藝術節在 2024 至 25 年度完結後，至今未聞續辦。旅遊事務專員張馮泳萍在今年 5 月一個立法會會議上表示，西貢海藝術節在過去三年大約耗資四千多萬元，每年有大約七萬人參觀，政府正在檢視過去利用藝術裝置吸引遊客到訪這些地方的效用。
施政報告2025懶人包｜居屋綠表比例提高至5成 增白居二配額 餐廳申請狗隻進入牌照 一文睇清政策重點
施政報告2025四山旅遊｜藉四徑名氣發展綠色景點 西貢海藝術節無疾而終｜Yahoo
施政報告2025醫療健康︱精神健康措施擴展至高小 AI 識別高風險個案 其他醫健措施一覽︱Yahoo
施政報告2025紅色旅遊︱與深圳合作推廣「名人大營救」研學路線 保護「中共抗戰遺址」︱Yahoo
施政報告2025鼓勵生育｜初生子女免稅額延長 家長首兩年享 26 萬元免稅額｜Yahoo
施政報告2025寵物友善｜狗隻入餐廳解禁 容食肆申請牌照 李家超：創造新商機｜Yahoo
施政報告2025大學學額｜非本地生比例增至 50% 1.5 萬本地生學額不變 推「遊學香港」品牌｜Yahoo
施政報告2025文憑試｜打擊「借殼辦學」違規教 DSE 設舉報機制及突擊巡查 訂「私校名冊」｜Yahoo
施政報告2025 AI效能提升｜1823熱線強化 10億元成立AI研發院 沙嶺數據園區招標｜Yahoo
施政報告2025公務員問責｜李家超：設部門首長責任制查找不足 可革職、扣薪降級｜Yahoo
其他人也在看
施政報告｜豐富置業階梯 便利公屋戶置業(蘇敬華報道)
【Now新聞台】行政長官李家超發表任內第四份施政報告。房屋方面，施政報告提出豐富置業階梯便利公屋戶置業及資助出售單位業主進入私人市場，居屋綠白表比例調整至5比5，白居二配額增加，亦會推出長者業主樓換樓計劃。 2026至27年度起，五年公營房屋建屋量達18.9萬伙，比今屆政府上任時增加80%。居屋供應顯著增加下，政府推出多項措施，協助公屋戶置業，居屋綠白表比例由4比6改為5比5，增加綠表配額。居屋白表比例減少，白居二配額就相應增加，下期起會再多1000個，其中500個會撥予40歲以下青年家庭及一人申請者，亦會增設遞補機制，發出的批准信會適量多於總額7000個，以免浪費。明年內會推出房委會「長者業主樓換樓計劃」，年滿60歲、擁有資助出售房屋單位10年或以上的業主，賣樓後可在第二市場免補地價買一個較小或偏遠的單位，騰出市區或較大單位讓有需要家庭，居屋及綠置居大單位比例都會增加。政府同時希望協助資助出售單位的業主進入私人市場，居屋及綠置居的轉售限制下期起會由15年降至10年，鼓勵居民上進上流。房委會及房協亦會推出先導計劃，擁有資助出售單位10年或以上的業主繳付出租准許費後，可將未補地價單位出租now.com 新聞 ・ 1 小時前
施政報告2025外勞收緊︱嚴控輸入侍應廚師比例 基層派嬲促停輸外勞：依家好難搵工︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（16日）公佈的施政報告主題包括「心繫民生」。有基層團體施政報告直播會，約 40 名基層人士參與。但有基層聽過直播後表明不收貨，促政府完全剎停外勞政策，還港人工作機會。Yahoo新聞 ・ 19 分鐘前
《施政報告》提升啟德郵輪碼頭吸引力 落實四山旅遊
行政長官李家超《施政報告》表示，會透過不同文化節慶、旅遊項目及盛事組合，吸引旅客加長留港時間並多次訪港，推動「盛事+旅遊」發展。他指出，今年是香港迪士尼樂園成立20周年，樂園將提升園區設施。政府亦會繼續帶領海洋公園，聯同旅發局推出更多大熊貓主題活動和產品，延續大熊貓熱潮。明年是馬年，香港賽馬會將策劃以馬為主題的慶祝活動及表演，推廣賽馬旅遊。為配合舉辦盛事活動，消防處會推出便民措施，以視像方式為安全風險較低的場地就臨時公眾娛樂場所牌照進行消防驗收。李家超認為，香港郵輪旅遊發展持續良好，預計今年郵輪訪港航次比去年增加約20%。文體旅局將於年底內展開啟德郵輪碼頭營運商的招標工作，並正檢視租賃協議的條款及條件，提升啟德郵輪碼頭的吸引力和競爭力。此外，政府會落實「發展旅遊熱點工作組」提出的「四山」旅遊，提升郊野公園配套，以及建造如樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等新設施。亦會探討合適措施，串連鄉郊景點如傳統村落農田、宗祠書室、風俗活動等，讓遊人徒步或單車遊，豐富鄉郊生態遊體驗。李家超指出，會進一步打造新景點，包括推廣「中國文化名人大營救」紅色旅遊路線；打造18區主題花木園區；推廣香港工infocast ・ 3 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 1 天前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 23 小時前
十一國慶、中秋深圳酒店推介！深圳國際會展中心希爾頓酒店人均$655起 包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票｜深圳酒店優惠
就快放假，不如去最新熱點華發冰雪熱雪奇蹟。Klook推出深圳國際會展中心希爾頓酒店住宿連華發冰雪熱雪奇蹟雙人初級道3小時滑雪票，人均只需$655起！希爾頓酒店屬五星級，酒店住客更可以享用24小時健身房、室內恆溫泳池、室外園林泳池及桑拿等，去度假一流。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
尖沙咀金普頓酒店KIMPTON正式開幕！180度海景泳池/海景套房/絕美酒吧率先睇
香港酒店界再添新星！國際知名品牌金普頓（Kimpton）首度進駐香港，位於尖沙咀中間道11號的全新金普頓酒店，將於2025年9月隆重開幕，成為品牌全球最大規模旗艦之作。酒店選址原海員俱樂部舊址，飽覽維多利亞港美景，擁有495間客房，將國際設計與香港本地文化融合，為大家帶來不同的住宿體驗。今次更帶大家率先看看酒店內的餐廳、Café、酒吧，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 個月前
台南酒店｜台南特色老宅民宿推介！人均$190起住進台南懷舊年代 獨棟閩式老宅、紅磚外牆、天井小庭院，美得捨不得退房
台南被譽為台灣最古老的城市，擁有超過400年的歷史，見證了台灣的多元變遷！今次為大家精選5間別具特色的台南老宅住宿，與一般酒店不同，這些老宅民宿保留了古色古香的建築、紅磚、木窗、花磚等，再與現代設計巧妙融合，讓人一踏進去便能感受「住進歷史」的獨特氛圍，文青或歷史愛好者必住。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
秋季旅遊博覽會2025｜KKday旅遊產品低至$1、郵輪優惠買2送2！入場更有機會贏東京/沖繩/北京機票
踏入9月，想為年尾、或明年年初plan旅行，但又未有任何頭緒？推介大家於9月25日至28日到灣仔會展參加秋季旅遊博覽會，現場超過300個攤位，提供多元化旅遊產品優惠外，更大搞50場旅遊相關的講座和表演，入場人士隨時有機會嬴得東京/沖繩/北京機票！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 2 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 9 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
《施政報告》樓市無糖施政報告 市場期望招數全數落空
行政長官李家超今日（17日）公佈2025年施政報告，主題為「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」，重點描繪北部都會區的發展藍圖。然而，市場關注的樓市「加甜」措施最終毫無驚喜，如外界預期，所有建議均未被接納，各政黨及發展商提出的方案悉數落空。28Hse.com ・ 1 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 7 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前