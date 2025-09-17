施政報告2025四山旅遊｜藉四徑名氣發展綠色景點 西貢海藝術節無疾而終

「四山」其實是指三山、一海：太平山、鳳凰山、大帽山與西貢海。 （Discover Hong Kong / facebook)

【Yahoo 新聞報道】特首李家超在施政報告中提出， 政府會落實發展旅遊熱點工作組今年提出的「四山」旅遊，提升郊野公園配套，以及建造如樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等新設施。政府亦會探討合適措施，串連鄉郊景點如傳統村落農田、宗祠書室、風俗活動等，讓遊人徒步或單車遊，豐富鄉郊生態遊體驗。

預計明年年底才全部完成

「四山」旅遊是發展旅遊熱點工作組今年 5 月提出的九個項目之一，工作組指出，此項目善用香港山海都市近在咫尺的特質，發展以山為主題的綠色旅遊。當時電影《香港四徑大步走》口碑載道，工作組表示，利用「四徑」的知名度，發展較為親民的「四山」旅遊，分別是太平山（爐峰自然步道—西高山段）、鳳凰山（昂坪自然步道—彌勒山段）、西貢海（橋咀郊遊徑）和大帽山（扶輪公園至大帽山觀景台）。

工作組指出，「四山」特點是具有獨特自然景觀，容易且短途的路線，公共交通便利而且能承載較多遊人。政府的計劃包括優化山徑設施，如加設路標及郊遊資訊牌等，並與業界串聯鄰近旅遊點，規劃旅遊行程，作進一步宣傳推廣，預計明年年底全部完成。

「四山」旅遊開宗明義藉用四徑名氣發展旅遊，以半日內輕鬆完成為賣點。 （工作組資料）

文體旅局今年 7 月呈交立法會的文件指出，「四山」項目涵蓋的四條山徑均能展現香港既依山傍海，又充滿現代繁華的特點，可吸引不同類型遊客，而且四個地點能承載較多遊人，確保可持續綠色旅遊及優質自然體驗。 政府估計，「四山」項目可為鄰近旅遊點帶來直接經濟效益，如餐飲、零售、特色交通、導賞服務等，亦可透過區域串聯帶動附近地區經濟。

戶外歷史遺蹟博物館講足六年

至於施政報告提及的樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等新設施，並非新構思。漁農自然護理署在 2017 年委託顧問進行「提升本港郊野公園及特別地區康樂及教育潛力顧問研究」，探討如何提升郊野公園及特別地區的康樂及教育潛力，以豐富遊客體驗和滿足公眾對郊野康樂活動日益增加的需求。提升潛力研究在 2019 年完成，顧問提出了四項優化方案，包括優化現有設施、設立戶外博物館、提供樹頂歷奇設施，以及提供升級露營地點和生態小屋。

至 2022 年，漁護署再委託顧問公司聯同歷史學家鄺智文博士進行進一步研究，探討在郊野公園設立戶外博物館的可行性。漁護署初步選出兩個可設立戶外博物館的選址，分別為位於龍虎山郊野公園的松林砲台和位於城門郊野公園的城門碉堡。有關方案曾於 2023 年向郊野公園及海岸公園委員會諮詢，但至今未見進一步具體計劃。

由顧問建議到施政報告表示落實，戶外歷史遺蹟博物館已討論了六年。 （漁護署文件）

發展旅遊熱點工作組是在去年施政報告中提出成立，由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。文體旅局於去年 11 月呈交立法會的施政報告旅遊政策文件中曾提及，政府將在未來數年繼續進行「西貢海藝術節」。

然而，舉辦了三年的西貢海藝術節在 2024 至 25 年度完結後，至今未聞續辦。旅遊事務專員張馮泳萍在今年 5 月一個立法會會議上表示，西貢海藝術節在過去三年大約耗資四千多萬元，每年有大約七萬人參觀，政府正在檢視過去利用藝術裝置吸引遊客到訪這些地方的效用。

文體旅局去年底曾聲稱，未來數年繼續進行西貢海藝術節，惟至今未見任何推展。圖為 2024 至 25 年度藝術節期間在鹽田梓的裝置。 （facebook）



