施政報告2025外勞收緊︱嚴控輸入侍應廚師比例 基層派嬲促停輸外勞：依家好難搵工︱Yahoo

參與直播會的基層市民高舉「嬲嬲emoji」表達不滿。

【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（16日）公佈的施政報告主題包括「心繫民生」。有基層團體施政報告直播會，約 40 名基層人士參與。但有基層聽過直播後表明不收貨，促政府完全剎停外勞政策，還港人工作機會。

直播會現場設有「迷你熱氣球許願環節」，在場觀眾在扶貧、外勞問題、住屋等議題均有所期望，，把心願寫上熱氣球，希望能夠實現。他們的願望包括「盡快上公屋」、「派消費券」、「不要外勞」等。觀眾亦高叫口號：「全面檢討外勞政策，設立暫停輸入機制」、「四成空置唔應該，臨時收容好悲哀」、「現金津貼失了蹤，街坊生活好陰功」等。

直播會現場設「迷你熱氣球許願環節」，基層觀眾在熱氣球寫上對施政報告的期望。

有市民寫下「派消費券」等訴求在氣球上。

茶餐廳樓面遭解僱 聘用外勞

今年施政報告提出，申請輸入侍應生及初級廚師時將要求實行更嚴格的人手比例，例如僱主若申請輸入侍應生及初級廚師各一，就必須已聘用本地全職侍應生及初級廚師各兩名。家住劏房的李小姐原任茶餐廳樓面，對於輸入外勞政策，李概嘆「係我親身經歷嚟」。李曾任職的茶餐廳分店，近月以表現不達標為由，解僱三名樓面員工（兩名長工及一名兼職）及一名洗碗長工，有被解僱樓面任職長達五年。

李小姐被辭退後，得悉茶餐廳以更低月薪聘請內地勞工。

及後李小姐亦被其任職分店以「唔符合資格、有客人投訴」為由，在沒有發過警告信之下要求自行辭職，李不願配合，便改為解僱李小姐，僅提供七日通知期。

李小姐指她與舊同事聯絡，舊同事指得知茶餐廳已聘請來自內地的外勞，將於11月到任，月薪則為1.4萬元，較本地員工1.8萬元平4000元。現時李小姐每月需付3000元劏房租金，積蓄僅夠支撐半年生活，「我而家都不停搵緊工，而家好難搵，好多間都請外勞」，並希望特首李家超可盡快剎停輸入外勞政策，給本地人工作機會。

基層團體：失業率升 政府或錯判形勢

基層願景代表許垣桓指，政府現時推行外勞政策，對香港勞工市場有重大影響。現時輸入勞工近十萬人，但今年四至六月建造業失業率升至6.8%，住宿及膳食服務亦由4.3%上升至5.7%。「輸入外勞喺非常之缺人手係需要，但而家政府可能有啲錯判」，面對港人失業率上升，「本身基層已經難喺市場上競爭，有無得即時暫停呢個機制去紓緩局面？」

宣讀施政報告1小時49分鐘後，李家超提及房屋議題，包括增加綠置居及居屋供應，公屋建屋量將達至18萬8千；簡樸房政策亦將於明年3月有望落實。關注基層住屋聯席區綺穎就指，現時劏房租金不少為每月4000元以上，不少基層面對住屋壓力，加上「簡樸房」推出後有劏房居民被加租數百至近千元，逼遷個案陸續出現，希望政府關注推行「簡樸房」的影響。

馮婆婆今年85歲，現與外籍傭工居於私樓單位。她曾因身體問題而不良於行，兒女便聘請外傭照顧。對於施政報告增加「長者社區照顧服務券」，她指「睇個數字好似增加好多受惠者，但其實佢只係畀啲經過評估排院舍、留低喺社區嘅長者」。

她指不少長者或因突發情況需要陪診、送飯服務，「個券係咪真係咁容易攞到呢？」對於居家安老，馮指資助名額有限，長者難獲支援，反而希望政府提供一些緊急支援服務予有需要長者，「如果突然跌倒，煮唔到飯，係咪即刻攞到券可以有支援？」

馮婆婆希望政府提供更多緊急長者支援服務。

續推大灣區養老 「社交、朋友去晒邊？」

對於施政報告進一步協助長者到大灣區安老院養老，馮指生活講求「身、心、社、靈」平衡，「去大灣區三餐ok，但你嘅社交、你嘅朋友去晒邊呢？無咗㗎喇！你住嘅地方社區好遠，更難去熟習，社區好陌生」，「無咗心、社、靈，係咪坐監咁？」她續指，大灣區安老或許適合親戚在內地的市民，「方便喺內地嘅仔女去探佢」。

今次參與施政報告直播會的組織包括「基層願景」、「關注家居照顧服務大聯盟」、「照顧照顧者平台 ＆民社服務中心-SEN」、「關注學童發展權利聯席」、「關注學童自殺學生聯席」及「關注基層住屋聯席」。