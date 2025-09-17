施政報告2025大學學額｜非本地生比例增至 50% 1.5 萬本地生學額不變 推「遊學香港」品牌｜Yahoo

行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，公布增加大學的非資助學額，比例由 40% 增至 50%。圖為香港大學校園。

【施政報告｜公屋｜租者置其屋｜新生子女免稅額｜非本地生｜狗隻入食肆｜公務員｜北都｜外勞｜跳島遊｜Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，正如早前傳媒放風，李家超公布增加大學的非資助學額，讓非本地生以自費方式留學香港，比例由 40% 增至 50%。李家超強調，現時政府每年提供 1.5 萬個資助學額給本地生會明確維持，不會減少。

李家超表示，香港各大學深受歡迎，非本地生以自資身分申請人數按年達雙位數增長，政府批准增加非資助學額。由 2026/27 學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的 40% 增至 50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由 100% 增至 120%。李家超強調，現時政府每年提供 1.5 萬個資助學額給本地生，政府會明確維持這學額，不會減少，確保本地生現時入讀資助課程的狀況不變。

廣告 廣告

為招攬更多國際教研人才和學生，教育局會成立「留學香港專班」，與教資會、創科局、香港人才服務辦公室、專上院校、海外經貿辦、駐內地辦事處等加強推廣香港高等教育。措施包括推出「Hong Kong: Your World-class Campus」大型宣傳計劃，推廣香港學術、科研和國際合作資源等。

此外，教資會將撥款 4,000 萬元，資助八所資助大學加大國際和內地宣傳及師生招攬。政府並會推動專上院校推出更多高增值「遊學香港」活動，宣傳「遊學香港」品牌。