施政報告2025寵物友善︱食客期望帶狗嘆冷氣用膳 餐廳恐生意流失：有一班人唔鍾意狗︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】新一份《施政報告》宣布推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標籤，標示顧客可攜帶狗隻進入。不過，有餐廳負責人預計牌照條款會更麻煩，「如果又要改裝，即係我要投資落去」，表明不會申請；他又擔心若餐廳標明准寵物入內，恐會流失一批食客，最終是「商家輸」。有狗主則表示歡迎，希望可帶同愛犬與長輩一同「飲茶」。

位於將軍澳的動物友善餐廳 Seoulmate 負責人 Barry 接受《Yahoo新聞》訪問時表示，現行食物牌照若嚴格按條款執行，已很難申請，相信日後容許狗隻進入的牌照條款會更加苛刻，「不如唔搞好過」。他估計餐廳可能需改裝才符合發牌條件，表明不會申請，「如果又要改裝，即係我要投資落去」，再作宣傳。他又預計，當餐廳標明准寵物入內，將流失一批食客，惟狗主多數在假期才帶狗狗外出，相信此舉最終是「商家輸」。

廣告 廣告

《施政報告》宣布推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標籤，標示顧客可攜帶狗隻進入。

「真係有一大班人係唔鍾意啲狗」

該餐廳現時距離門口遠處劃出兩個間隔空間，供帶狗食客入座。但Barry稱，餐廳過去曾收到投訴，2023 年更收過最後警告幾乎要停牌，「真係有一大班人係唔鍾意啲狗」。他指市場普遍仍不接受寵物進入餐廳，認為牠們帶有細菌、骯髒等。

Barry又擔心當餐廳明確准狗隻入內，帶狗食客的自律程度或減低，「偷雞畀狗狗進入，狗主會自律得多，為狗狗準備尿墊、尿片」。據其過往經營寵物Cafe的經驗，食客被要求帶狗尿片時就會有不少微言。

Barry特別提到，立法會議員（飲食界）張宇人並不支持有關發牌建議，張近日曾指准許狗隻入食肆有助生意是「想法不正確」。因此Barry對相關立法工作抱觀望態度，「過到先（算）」。

Seoulmate 負責人 Barry 接受《Yahoo新聞》訪問時表示，餐廳可能需改裝才符合發牌條件，表明不會申請。

餐廳現時距離門口遠處劃出兩個間隔空間，安排帶狗食客入座，分隔一般食客。

狗主周小姐對發牌表示歡迎。她指現時寵物友善的餐廳和場所數量偏少，即使有商場標榜「寵物友善」，但商場內店舖也未必歡迎寵物。她指市面需要寵物友善餐廳，但狗主同時須確保不會影響餐廳環境。

狗主：最理想是寵物可坐在身旁

現時不少寵物餐廳只安排帶狗食客坐室外位置。周小姐說，每周會帶其歲半狗狗Buji光顧寵物友善餐廳，希望遛狗同時可在有冷氣的空間用膳。她形容過往曾遇上「偽Pet friendly餐廳」，店員會要求狗狗留在車內，或全程待在狗袋，甚至連「露出頭部」都不允許。她期望餐廳放寬規定，例如允許寵物能稍微探頭，或者更理想是寵物可坐在主人身旁，甚至跟隨主人與長輩一同「飲茶」，滿足長輩與寵物相聚的願望。