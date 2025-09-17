施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
施政報告2025寵物友善︱食客期望帶狗嘆冷氣用膳 餐廳恐生意流失：有一班人唔鍾意狗︱Yahoo
行政長官李家超今日發表最新《施政報告》，宣佈狗入餐廳解禁，形容為餐飲業帶來新商機。
【Yahoo新聞報道】新一份《施政報告》宣布推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標籤，標示顧客可攜帶狗隻進入。不過，有餐廳負責人預計牌照條款會更麻煩，「如果又要改裝，即係我要投資落去」，表明不會申請；他又擔心若餐廳標明准寵物入內，恐會流失一批食客，最終是「商家輸」。有狗主則表示歡迎，希望可帶同愛犬與長輩一同「飲茶」。
位於將軍澳的動物友善餐廳 Seoulmate 負責人 Barry 接受《Yahoo新聞》訪問時表示，現行食物牌照若嚴格按條款執行，已很難申請，相信日後容許狗隻進入的牌照條款會更加苛刻，「不如唔搞好過」。他估計餐廳可能需改裝才符合發牌條件，表明不會申請，「如果又要改裝，即係我要投資落去」，再作宣傳。他又預計，當餐廳標明准寵物入內，將流失一批食客，惟狗主多數在假期才帶狗狗外出，相信此舉最終是「商家輸」。
「真係有一大班人係唔鍾意啲狗」
該餐廳現時距離門口遠處劃出兩個間隔空間，供帶狗食客入座。但Barry稱，餐廳過去曾收到投訴，2023 年更收過最後警告幾乎要停牌，「真係有一大班人係唔鍾意啲狗」。他指市場普遍仍不接受寵物進入餐廳，認為牠們帶有細菌、骯髒等。
Barry又擔心當餐廳明確准狗隻入內，帶狗食客的自律程度或減低，「偷雞畀狗狗進入，狗主會自律得多，為狗狗準備尿墊、尿片」。據其過往經營寵物Cafe的經驗，食客被要求帶狗尿片時就會有不少微言。
Barry特別提到，立法會議員（飲食界）張宇人並不支持有關發牌建議，張近日曾指准許狗隻入食肆有助生意是「想法不正確」。因此Barry對相關立法工作抱觀望態度，「過到先（算）」。
狗主周小姐對發牌表示歡迎。她指現時寵物友善的餐廳和場所數量偏少，即使有商場標榜「寵物友善」，但商場內店舖也未必歡迎寵物。她指市面需要寵物友善餐廳，但狗主同時須確保不會影響餐廳環境。
狗主：最理想是寵物可坐在身旁
現時不少寵物餐廳只安排帶狗食客坐室外位置。周小姐說，每周會帶其歲半狗狗Buji光顧寵物友善餐廳，希望遛狗同時可在有冷氣的空間用膳。她形容過往曾遇上「偽Pet friendly餐廳」，店員會要求狗狗留在車內，或全程待在狗袋，甚至連「露出頭部」都不允許。她期望餐廳放寬規定，例如允許寵物能稍微探頭，或者更理想是寵物可坐在主人身旁，甚至跟隨主人與長輩一同「飲茶」，滿足長輩與寵物相聚的願望。
其他人也在看
松本清北角匯店9.18開幕！5大自家品牌好物推薦、開幕期會員限定9折＋滿$300送$30優惠券
松本清在7月尾才於康城開店，過了一回來到9月就在北角匯插旗。日本人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」於2025年9月18日進駐北角匯，開設第15間分店！鄰近港鐵北角站，步行約1分鐘即可到達，方便區內居民及訪客輕鬆前往。Yahoo Style HK ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜24折買ASOS Advent Calendar！$1,089入手26件美妝護膚產品：Charlotte Tilbury光影筆、ELEMIS睡眠晚霜
聖誕倒數月曆2025陸續登場！別以為全部Advent Calendar都要數千元一盒，其實不少品牌一千元左右就已經可以入手，而且產品亦都相當高質！率先為大家介紹每年都被秒掃的ASOS Advent Calendar，其網購平台每年都會推出自家聖誕倒數月曆，今年26件禮物只需$1,089就買到，價錢經濟又實惠，當中包括秋冬必備的L'Occitane Cherry Blossom護手霜、Lainege有色潤唇膏、Charlotte Tilbury光影筆，以及香港官網熱賣到缺貨的ELEMIS超能量滋養睡眠晚霜等，其中更有不少是Full Size上陣，非常划算！趁現在有貨就快手落單，買來做聖誕禮物或自用都很吸引！Yahoo Style HK ・ 1 天前
施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天
香港狗主期待多年的「寵物入餐廳」願望終於實現！寵物入餐廳在國外很平常，但根據現行香港法例《食物業規例》是限制寵物進入餐廳的。根據政府統計處數據，全港有超過24萬住戶飼養貓狗，佔總住戶的9.4%，反映寵物經濟的巨大潛力，不過這條法例卻讓不少毛孩主人在外出用餐時感到不便。好消息是，剛剛發佈的《行政長官2025年施政報告》宣佈即將放寬限制，容許食肆申請牌照，讓狗狗進入餐廳，結束長達30年的寵物狗入餐廳禁令。Yahoo Food ・ 5 小時前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年9月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區低至2折，Yahoo購物專員推介入手Brunello Cucinelli Tote Bag低至半價、JOSEPH黑色長裙低至2折、ISABEL MARANT打結設計皮帶只是$826！不過部分減價產品數量不多，事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
【優品360】任何購物加$19換珍殿紅燒鮑魚4隻裝（即日起至18/09）
優品360有「一買即換」優惠，即日起至9月18日，任何購物可以優惠價換優品360產品，如加$10換YBC Levain 芝士夾心餅16件裝、加$18換純甄原味啜啜乳酪200克x4件裝、加$19換珍殿紅燒鮑魚4隻裝200克、加$28換麥維他朱古力橙餅2件、$75換福斯蒂諾酒莊V珍藏級紅酒750毫升。YAHOO著數 ・ 1 天前
【7-11】D197貓山王榴槤新地 限時$10 (17/09起）
7-11 D197貓山王榴槤新地以馬來西亞D197貓山王榴槤製成，升級配方令榴槤味更加濃郁，新地幼滑口感，啖啖都係雙重震撼，而家限時優惠價$10就食到一杯！YAHOO著數 ・ 5 小時前
Amazon 海外代購、代運攻略 2025
對於持續關注 Yahoo Tech 的讀者們，時常也會看到我們帶來不少 Amazon 的減價、折扣優惠，很多都是已經編輯千挑萬選，能夠一鍵免費送貨到門前的商品。然而間中也有不少大額折扣或是特殊商品都會有地區限制，這時候只需要借助代購、代運服務，就可以順利買得心頭好了！Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
Amazon優惠｜Samsung T7 便攜 SSD 近底價，HK$1,780 入手 1,050MB/s 隨身 4TB 存儲
數據儲存需求越來越大，想找便宜但高品質的 SSD？Samsung T7 便攜 SSD 正以 Amazon 上以接近歷史低價的價格促銷，4TB 型號現在只要 US$230 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限16/09）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏毛孔潔淨泥膜 100克 $148/2件、屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) 5包裝X110張買1送1、NATURALS BY WATSONS 摩洛哥堅果潤唇膏 $21.9/件、屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克200粒 $139/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 5 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 13 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 11 小時前
尋求出貨｜傳恒生擬出售逾78億房地產抵押貸款組合 涉英皇國際及大鴻輝興業在內資產
彭博引述消息報道，恒生銀行（011）正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以解決香...BossMind ・ 1 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前