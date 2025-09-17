施政報告2025寵物友善｜狗隻入餐廳解禁 容食肆申請牌照 李家超：創造新商機｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今（17 日）於立法會發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告，其中提到會推廣寵物友善場景，推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆將有明確標識。李家超指，相信寵物餐廳可為業界帶來全新商機。

全港逾24萬戶養貓狗

李家超引用政府統計數字指，全港超過24萬住户飼養貓或狗作寵物，總數超過40萬，衍生龐大消費，涵蓋寵物食用品、醫療、保險、美容和訓練等。近年商界及交通營運商亦自發推出寵物友善的場所及出行安排，政府亦支持商界推出不同寵物友善活動空間，以創造新消費場景。

政府將會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入，可為業界帶來全新商機。

在支持本地經濟方面，政府亦提到會簡化食肆發牌制度，現時暫准牌照已容許新經營者邊開業邊完成正式牌照申請，「先發牌、後審查」進一步加快了審批程序。由於簡化了行政步驟，食肆轉手後的新經營者已可更快開業。