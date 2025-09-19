施政報告2025市區重建︱樓宇老化嚴峻 政府送樓面、放寬跨區地積比轉移 吸引發展商重建︱Yahoo

過去 10 年，每年新增逾 500 幢樓齡超過 50 年的樓宇。 (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】行政長官李家超前日發表《施政報告》，提出多項推動市區重建的措施。發展局局長甯漢豪及房屋局局長何永賢今日（19 日）在記者會上表示，為推動市區重建，提出三大誘因吸引私人發展商參與，包括向七個急需重建地區項目額外送出 20% 樓面、容許地積比由同區擴展至跨區轉移，以及提供土地予市建局並檢視 7 年樓齡賠償安排。發展局局長甯漢豪表示，措施旨在應對樓宇老化及市場誘因不足的問題，期望能提升私人市場的參與度，加快舊區更新步伐。

本港樓宇老化速度嚴峻，過去 10 年，每年新增逾 500 幢樓齡超過 50 年的樓宇，但重建數量僅約 160 幢。甯漢豪指，過去兩年房地產市場欠佳，私人發展商申請重建的步伐放慢，部分舊樓容積率甚至高於現時規劃標準，即使重建亦未必能維持原有密度，令發展商缺乏誘因。她表示，政府將放寬政策，包括把油麻地及旺角「同區」地積比轉移進一步擴展至「跨區」，為私人發展商提供更多誘因參與市區重建。

在七個急需重建的地區，向重建項目額外送出 20% 樓面

三大方向推動市區重建

她解釋，跨區地積比轉移必須經城規會審批，不是「話轉就轉」，城規會會發揮把關角色。由於油旺屬老舊地區，發展密度有限，若容許跨區轉移，將有助提升重建誘因，並確保措施符合公眾利益。

她又提出三大方向推動市區重建：第一，提供三幅土地予市建局，並檢視現行 7 年樓齡賠償安排，預計明年完成檢討並提出初步建議作公眾諮詢；第二，放寬地積比轉移安排；第三，在七個急需重建的地區，向重建項目額外送出 20% 樓面，業主可選擇原址使用、跨區轉移，或折算為金錢。

甯漢豪補充，若涉及補地價，會以公平原則處理，並與業界商討具體細節，期望明年上半年落實。

今年公布馬頭圍邨和西環邨重建計劃

甯漢豪同時強調，市建局作為法定組織，是政府在重建上的重要夥伴。市建局面對財政壓力，政府會持續提供土地支持，避免因資源不足而影響重建進度。

房屋局局長何永賢則表示，目前有 11 個重建項目正在推展，包括彩虹邨及華富邨；今年會公布馬頭圍邨和西環邨的重建計劃。她提到，模範邨樓齡已達 71 年，重建成本愈來愈高，當局正研究重建方案。