施政報告2025懶人包｜居屋綠表比例提高至5成 增白居二配額 餐廳申請狗隻進入牌照 一文睇清政策重點｜Yahoo

文字直播

【施政報告｜部門首長責任制｜AI效能提升組｜北都發展委員會｜非本地生學額｜公屋｜居屋綠表｜租者置其屋冇影｜新生子女免稅額｜狗隻入食肆｜外勞限制｜支援中小企｜Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今早（17 日）11 時，於立法會會議廳發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告。李家超表示，今年的《施政報告》會沿用去年的綠色。李家超在長達近 3 小時宣讀當中，公布多項政策詳情，《Yahoo 新聞》為你一文盤點。

廣告 廣告

李家超宣布，為公務員建立「部門首長責任制」，部門首長如果出現問題，將按缺失輕重情況，依照公務員管理制度進行相應行政或紀律處理，後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。

房屋政策方面，政府會將綠白表配額比例由 40：60 調升至 50：50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人。政府會將綠白表配額比例由 40：60 調升至 50：50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人。房委會將推出資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿 60 歲並擁有單位十年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的單位。

支援中小企方面，政府將減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為10,000元及5,000元，預計約26萬個非住宅用戶受惠；減收工商業污水附加費50%，預計約35 000個主要為飲食業的商戶受惠。政府將減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為10,000元及5,000元，預計約26萬個非住宅用戶受惠；減收工商業污水附加費50%，預計約35 000個主要為飲食業的商戶受惠。

李家超又宣布，成立「AI 效能提升組」，統籌和指導政府部門，於工作中有效應用 AI 人工智能技術。

為了發展北都，會親自領導「北都發展委員會」，推動建設，又會推動大學城建設，「拆牆鬆綁」簡化行政程序。

為了吸納投資移民，購買住宅物業以滿足入境計劃的門檻，會由 5,000 萬元降至 3,000 萬元 。

現時政府每年提供 15,000 個大學資助學額給本地生，政府表示會繼續維持，不過在 2026/27 學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的 40% 增至 50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由 100% 增至 120%。

李家超又說，在浙江訪問杭州六小龍時，注意到新科技對截肢人士的活動有突破性的幫助。政府會支持惠民科研，運用創科基金引入新科研技術義肢，推出兩年計劃，全額資助在本港截肢的人士免費配置使用新科技義肢，讓他們能受惠於新科技。

施政報告2025公務員問責｜李家超：設部門首長責任制查找不足 可革職、扣薪降級｜Yahoo

施政報告2025寵物友善｜狗隻入餐廳解禁 容食肆申請牌照 李家超：創造新商機｜Yahoo

施政報告2025大學學額｜非本地生比例增至 50% 1.5 萬本地生學額不變 推「遊學香港」品牌｜Yahoo

施政報告2025文憑試｜打擊「借殼辦學」違規教 DSE 設舉報機制及突擊巡查 訂「私校名冊」｜Yahoo

施政報告2025北部都會｜李家超親自領導北都發展委員會 訂專屬法律、「優惠政策包」｜Yahoo

施政報告2025 AI效能提升｜1823熱線強化 10億元成立AI研發院 沙嶺數據園區招標｜Yahoo