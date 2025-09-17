天文台今晚發出一號戒備信號
施政報告2025懶人包｜一文睇清李家超新醫療健康政策：強化癌症篩查、9招改善市民精神健康
施政報告2025懶人包｜行政長官李家超今日（17日）公布新一份施政報告，面對經濟不景、醫療人手短缺、出生率低迷等問題，社會各界都十分關注特首的施政方針。
編輯：YK@Medical Inspire
施政報告2025懶人包｜1. 成立藥物及醫療器械監督管理中心，加快新藥進入市場
政府會於2026年內成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，並提交規管醫療器械的立法建議，務求盡快成為國際認可的藥械權威監管機構。政府亦會加快「1+」新藥審批機制，試行優先審批經醫管局建議能應對治療嚴重或罕見疾病的創新藥，助力藥企更快將創新藥推向市場。
施政報告2025懶人包｜2. 廣東福建養老長者領援助更便捷
政府實施廣東及福建養老計劃多年，本年度施政報告提議完善現金援助的發放安排。在廣東及福建省養老的香港受惠長者，可選擇由政府將款項直接匯入其內地指定銀行的帳戶。
施政報告2025懶人包｜3. 增設「部門首長責任制」，衛生署署長同需問責
李家超表示，將會增設「部門首長責任制」，提升整體管理水平。政府部門如衛生署、醫療輔助隊、天文台等，其首長會被「責任制」規限，處分包括不獲加薪、降級，甚至革職等。同時政府會強化公務員評核機制。
施政報告2025懶人包｜4. 全方位加強癌症篩查
癌症屬港人頭號殺手，本屆政府亦致力面對問題。李家超表示，政府會全方位加強癌症篩查，計劃委託本地大學開展以AI協助肺癌篩查。另外，政府亦會加強子宮頸癌篩查服務，將「人類乳頭瘤病毒（HPV）自行採樣檢測先導計劃」由衞生署母嬰健康院擴展至地區康健網絡。
施政報告2025懶人包｜5. 五項重點強化基層醫療服務
施政報告強調，政府會以5個方向，進一步提升社區醫療及預防，包括：
明年內為賦權基層醫療署提交法案，制訂全港性的基層醫療服務標準，建立跨專業服務網絡。
擴展醫管局家庭醫學門診預防篩查和護理服務和增加服務量，並逐步將現時家庭醫學門診的延長服務時段常規化。
推出「慢性疾病共同治理平台」，以試點形式推行乙型肝炎篩查，推動社區藥物名冊和社區藥房計劃，加強慢病管理。
為分階段整合長者健康中心的服務至地區康健網絡和擴充三間地區康健站的服務進行籌備工作，加快實現在全港18區均設立地區康健中心的目標。
強化公營及資助牙科服務，透過地區康健中心及非政府機構，加強於社區提供口腔健康教育、口腔衞生指導和風險評估等。
施政報告2025懶人包｜6. 九招把關市民精神健康
本港自殺率高企，學童輕生案件亦時有發生。李家超表示，政府一直重視市民的精神健康，會以識別、介入及治療為策略，並推行以學校為本的三層應急機制。他指，政府會加強以下9項措施，改善市民精神健康，包括：
恆常化在中學實施三層應急機制，並擴展至在小學四至六年級試行，加強支援有需要的學生。
透過津助福利服務機構專項基金提供培訓，加強駐校社工處理學童精神健康問題的能力。
透過中小學《4Rs精神健康約章》和《精神健康職場約章》加強推廣社區精神健康，鼓勵更多學校人員接受有關精神健康急救的培訓；並新設特別嘉許級別，表揚能夠安排一定數量員工接受與精神健康相關的培訓（例如精神健康急救）的學校和機構。
推行「精神健康推廣大使培訓先導計劃」，動員及培訓精神健康推廣大使推廣健康生活方式、培養抗逆力、構建關懷同行的支援網絡。
社交媒體對兒童及青少年精神健康有深切影響，衞生署將更新相關指引，減少社交媒體對兒童及青少年健康的影響。
目前有高等院校已將基礎精神健康課程列為新生必修課程，及為有需要學生提供相關支援，政府會推動更多院校主動推廣大學校園精神健康。
目前有三個地區康健中心透過「健康心靈先導計劃」，提供免費精神健康評估和安排跟進，成效良好。政府會於2026年增加六個中心，由具備心理學或輔導學等學歷背景及訓練的人員提供跟進服務。
善用科技優化精神健康服務，包括在精神科日間醫院及外展服務加強遙距醫療，為合適病人提供更便利服務選項，及優化社署網上情緒支援的文字輔導平台和網上青年支援隊，加強AI應用以更精準發掘風險高的支援對象。
年底完成制訂「精神健康分層護理模式」，就各精神健康人員及持份者提供精神健康服務作出定位和分工，加強培訓專業人士轉介意識和建立轉介機制。
