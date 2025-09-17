施政報告2025懶人包｜一文睇清李家超新醫療健康政策：強化癌症篩查、9招改善市民精神健康

施政報告2025懶人包｜行政長官李家超今日（17日）公布新一份施政報告，面對經濟不景、醫療人手短缺、出生率低迷等問題，社會各界都十分關注特首的施政方針。

施政報告2025懶人包｜1. 成立藥物及醫療器械監督管理中心，加快新藥進入市場

政府會於2026年內成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，並提交規管醫療器械的立法建議，務求盡快成為國際認可的藥械權威監管機構。政府亦會加快「1+」新藥審批機制，試行優先審批經醫管局建議能應對治療嚴重或罕見疾病的創新藥，助力藥企更快將創新藥推向市場。

施政報告2025懶人包｜2. 廣東福建養老長者領援助更便捷

政府實施廣東及福建養老計劃多年，本年度施政報告提議完善現金援助的發放安排。在廣東及福建省養老的香港受惠長者，可選擇由政府將款項直接匯入其內地指定銀行的帳戶。

施政報告2025懶人包｜3. 增設「部門首長責任制」，衛生署署長同需問責

李家超表示，將會增設「部門首長責任制」，提升整體管理水平。政府部門如衛生署、醫療輔助隊、天文台等，其首長會被「責任制」規限，處分包括不獲加薪、降級，甚至革職等。同時政府會強化公務員評核機制。

施政報告2025懶人包｜4. 全方位加強癌症篩查

癌症屬港人頭號殺手，本屆政府亦致力面對問題。李家超表示，政府會全方位加強癌症篩查，計劃委託本地大學開展以AI協助肺癌篩查。另外，政府亦會加強子宮頸癌篩查服務，將「人類乳頭瘤病毒（HPV）自行採樣檢測先導計劃」由衞生署母嬰健康院擴展至地區康健網絡。

施政報告2025懶人包｜5. 五項重點強化基層醫療服務

施政報告強調，政府會以5個方向，進一步提升社區醫療及預防，包括：

明年內為賦權基層醫療署提交法案，制訂全港性的基層醫療服務標準，建立跨專業服務網絡。 擴展醫管局家庭醫學門診預防篩查和護理服務和增加服務量，並逐步將現時家庭醫學門診的延長服務時段常規化。 推出「慢性疾病共同治理平台」，以試點形式推行乙型肝炎篩查，推動社區藥物名冊和社區藥房計劃，加強慢病管理。 為分階段整合長者健康中心的服務至地區康健網絡和擴充三間地區康健站的服務進行籌備工作，加快實現在全港18區均設立地區康健中心的目標。 強化公營及資助牙科服務，透過地區康健中心及非政府機構，加強於社區提供口腔健康教育、口腔衞生指導和風險評估等。

施政報告2025懶人包｜6. 九招把關市民精神健康

