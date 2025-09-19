施政報告2025教師執業證書｜陳國基：非為難老師 蔡若蓮：留意操守保專業形象｜Yahoo

米娜｜三號波至少維持至周六早上 9 時
【Yahoo新聞報道】特首李家超周三發表任內第四份《施政報告》，其中在附篇提到，政府擬修訂《教育條例》，包括增設執業證書制度。教育局局長蔡若蓮今（19 日）見記者指，修例引入執業證書要求，主要希望教師與時並進，確保在港執業的教師均為適當人選。
執業證書要求與註冊制度無關
蔡若蓮指，政府將檢視教師終身註冊制度，引入執業證書要求，確保所有在港任教的教師都是「適合、適當人選」，證書會考慮教師的專業及操守，以及是否有刑事犯罪紀錄。
至於新的執業要求會否造成教師被「釘牌」，蔡若蓮指，政府早前已公布教師專業操守指引，列出對教師專業操守的要求，如有違反，最嚴重會被取消註冊。現時計劃引入的教師執業證書，主要希望教師與時並進，必須要有相關的實踐和執業，也會留意教師操守，例如有否曾違反指引、沒有申報刑事罪行等，目的是保障教師的專業形象。
政務司司長陳國基表示，執業證書制度希望教師專業達一定水平，與教師註冊無關，註冊制度可確保教師不會脫節，強調「絕對絕對不是為了為難老師，而是為了保持老師的專業水平」。
5成非本地生限額「只是上限不是目標」
《施政報告》提出，八間資助大專院校非本地生限額進一步放寬到五成。蔡若蓮強調，非本地生學額的調整絕對不會影響本地同學的升學機會，現時每年1.5萬個本地生的資助學額維持不變，同學入讀資助課程的學額不會減少。
蔡若蓮指，非本地生人數上限去年提升至 4 成，當局留意到院校均持謹慎態度，未有用盡四成學額上限，但考慮到非本地生申請踴躍，希望為院校提供更大空間和彈性，以擴大規模，強調「只是上限，而不是目標」，如院校不具備足夠硬件配套，相信會自行設限。
她表示，各大學會以謹慎負責的態度，以超額形式取錄非本地學生，並收取至少足以收回所有額外直接成本的學費，確保公帑運用得宜。至於 5 成上限日後有無再上調空間，當局會密切留意本地教育樞紐建設、宿舍供應配套等，希望盡量善用學額。
