施政報告2025文憑試｜打擊「借殼辦學」違規教 DSE 設舉報機制及突擊巡查 訂「私校名冊」｜Yahoo

接連有學校被指「借殼」予內地機構辦學，讓內地生修讀香港 DSE 課程，然後以「本地生」名義報考香港本地大學，引發爭議。（資料圖片）

早前接連有學校被指「借殼」予內地機構辦學，讓內地生修讀香港 DSE 課程，然後以「本地生」名義報考香港本地大學。行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，提及教育局會加大打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」的做法，已設立舉報機制，並會突擊巡查。

李家超表示，教育局會加大打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」的做法。政府已設立舉報機制、進行突擊巡查，和進一步「明確」明年文憑試自修生報考安排。李家超指出，政府今年內制訂《私立學校實務守則》及設立「私校名冊」，提升辦學水平。

直資學校設試點 增錄取非本地生

此外，政府准許直資中小學校上調非本地生人數。教育局將以試點形式，容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。