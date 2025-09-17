10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
施政報告2025文憑試｜教育局打擊「借殼辦學」 設舉報機制及突擊巡查 訂「私校名冊」｜Yahoo
行政長官李家超今日（9月17日）於立法會發表 2025 年度《施政報告》，提及教育局會加大打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」的做法。
【施政報告｜部門首長責任制｜AI效能提升組｜北都發展委員會｜非本地生學額｜公屋｜租者置其屋｜新生子女免稅額｜｜狗隻入食肆｜外勞｜跳島遊｜Yahoo 新聞報道】早前接連有學校被指「借殼」予內地機構辦學，讓內地生修讀香港 DSE 課程，然後以「本地生」名義報考香港本地大學。行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，提及教育局會加大打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」的做法，已設立舉報機制，並會突擊巡查。
李家超表示，教育局會加大打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」的做法。政府已設立舉報機制、進行突擊巡查，和進一步「明確」明年文憑試自修生報考安排。李家超指出，政府今年內制訂《私立學校實務守則》及設立「私校名冊」，提升辦學水平。
直資學校設試點 增錄取非本地生
此外，政府准許直資中小學校上調非本地生人數。教育局將以試點形式，容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。
1. 施政報告2025對於違規「借殼辦學」有什麼打擊措施？
答：教育局會加大力度打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」的行為，設立舉報機制及突擊巡查，並於今年內制訂《私立學校實務守則》，提升辦學水平和監管透明度。
2. 什麼是「借殼辦學」？為何要嚴厲打擊？
答：「借殼辦學」指一些機構違規利用學校名義在境外開辦課程，誤導學生和家長，影響教育質素和誠信，因此政府積極整治以保障學生權益。
3. 政府如何幫助提升文憑試（DSE）的國際認受性？
答：政府將透過多項國際和內地教育展覽及活動推廣DSE，讓考生有更多升學選擇，提升文憑試的國際認受性，幫助學生拓寬出路。
4. 有何新措施協助非本地學生在香港升學？
答：政府放寬專上院校自資收生限制，從2026/27學年起將非本地生自費就學人數上限提高到本地學額的50%，中小學直資學校亦可試點提高班級和學生人數，加大錄取非本地生。
5. 教育局將如何提升中小學數字教育及AI教育水平？
答：教育局預留20億元優質教育基金支持中小學數字教育，2026年發表中小學數字教育藍圖，優化資訊和創科課程，訂定人工智能素養學習架構，納入核心課程並強化教師AI培訓。
