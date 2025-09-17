施政報告2025新生嬰兒獎勵金︱專才有無份？李家超指香港非酒店：幫助真正香港BB︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（17 日）發表新一份《施政報告》後，晚上出席在記者會時被問及可否放寬專才領「新生嬰兒獎勵金」，以鼓勵生育。李家超指政策必須謹慎處理，強調資金只會用於「真正香港嘅 BB」，並限定必須是香港永久性居民才能受惠。

李家超指出，這筆獎勵金是政府鼓勵生育「組合拳」的一部分，並不只是單一的現金支援。他解釋，整套政策還包括優先上樓、醫療輔助及托兒服務，目的是全面協助有意生育的家庭。他強調：「我哋呢個唔係一個酒店，起碼喺我獎勵金方面唔係。」認為若將津貼擴展至非永久居民，社會必然會有強烈意見。

他表示，生育屬於家庭重大決定，政府無意強迫市民，但有責任透過政策營造有利氛圍。他提到，不少市民反映若感受到政府的支持，會更願意與伴侶考慮生育。

李家超坦言，香港生育率長期處於全球最低水平，「唔得嘅，一定要改」，因此政策方向是盡力鼓勵市民生育。他透露，現時數據顯示生育率似乎已出現「止跌」跡象，希望可以延續這個趨勢，扭轉長期低生育率的問題。

取消學生津貼 李家超解釋：無審批制度

另外，有記者問及為何取消 2500 元的學生津貼，李家超回應稱，該津貼並無審批制度，不論貧富家庭都能同額領取，例如富豪與住劏房的家庭都同樣獲發，未能善用資源。

他解釋，現時仍有其他針對有需要家庭的資助，例如上網津貼及書簿津貼，並強調會透過更有針對性的措施協助有需要學生。