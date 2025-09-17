施政報告2025樓市措施欠奉︱李家超指樓價處「平平穩穩的底部」 「貴與平」屬個人考慮︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（17 日）發表新一份《施政報告》後，晚上出席記者會指，被問及為何未有推出針對私樓市場的新措施時，他指政府對私樓的政策一向希望保持平穩發展，避免樓價出現大幅波動。他又指，社會上對香港樓價是否昂貴存在不同看法，「有啲人話香港樓貴，有啲人話香港樓唔貴，咁呢個係好個人。」

無需額外刺激措施

他提到國際研究顯示，若以收入計算，香港市民平均需約 14 年才可購得物業，而多年來香港樓價一直位居全球最昂貴之列。他強調，樓價「貴與平」屬個人自己情況考慮，政府角度則着眼於確保市場穩健及健康發展，又引述業界指目前樓市價格和成交量均見穩定，屬於「平平穩穩的底部」，因此無需額外刺激措施。

他解釋，政府在樓市政策上的三大方向包括：第一，避免炒賣，保持價格平穩；第二，確保市場供應透明，讓市民根據清晰數據作出決定；第三，提供不同置業階梯，滿足不同收入群組的上樓需求。李家超說，若市民有能力，即時購買私樓固然歡迎；未能負擔者則可透過居屋、綠置居等途徑置業。